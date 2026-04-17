中東戰爭衝擊無遠弗屆 IMF：亞太與非洲都有危機

國際貨幣基金（IMF）今天警告，伊朗戰爭的影響不僅局限於中東區內，一些遠在區域外的國家也可能遭受「非常嚴重」的後果，尤其是依賴能源進口的國家所受衝擊更大。

法新社報導，由於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）幾乎中斷通行，亞太與撒哈拉以南非洲等地區，是目前受影響最嚴重的地區。

對那些仰賴進口糧食、肥料及能源的國家來說，物價高漲令人憂慮。

IMF非洲事務主任賽拉西（Abebe Selassie）今天在記者會中表示：「進口石油的國家，尤其是資源匱乏的貧弱國家，正面臨貿易逆差擴大、生活成本升高，以及因應能力有限的問題。」

他補充說：「中東戰爭造成的人道後果，幾乎可以肯定會很嚴峻。」

本週IMF與世界銀行（World Bank）在華府召開春季會議，IMF經濟學家向政府官員與媒體簡報最新經濟評估。

IMF報告指出，對於IMF統計範圍內的撒哈拉以南非洲，預估有2000萬人可能陷入飢餓。其中沙赫爾（Sahel）地區因貧困普遍、肥料短缺且價格高昂，加上運輸成本上升，食物價格將進一步攀升。這不包括石油出口國家如奈及利亞和阿爾及利亞。

IMF亞太地區主任斯里尼瓦桑（Krishna Srinivasan）表示，更遠一些的太平洋小島國也令人擔憂，因為嚴重依賴能源進口，即使是航運中斷情況輕微，但船隻到達這些島嶼也需要很長時間。

放眼整個亞太地區，不僅是小島國，也都面臨獨特的風險，因為此一地區在石油和天然氣上的支出，占國內生產毛額（GDP）的比率幾乎是歐洲的兩倍。

其中，馬來西亞與泰國對石油及天然氣的支出，占GDP約10%，顯示此區對能源進口的高度依賴。