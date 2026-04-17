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赫格塞斯引聖經批媒體 稱反川記者「摧毀耶穌」

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth），今天引用聖經抨擊質疑伊朗戰事的媒體。他稱記者為密謀「摧毀耶穌」的猶太公敵法利賽人，白宮與教宗之間的關係更形矛盾。

路透社報導，赫格塞斯的言論旨在反擊他認為對伊朗戰爭的不利報導，時值美國總統川普與教宗良十四世（Pope Leo XIV）之間爭執升溫之際。良十四世係首位出生於美國的天主教領袖，向來對戰爭持批評立場。

這場爭執本週出現新發展，川普在社群媒體發布照片顯示耶穌擁抱他，並將自己塑造成類似耶穌的人物。

赫格塞斯在五角大廈就伊朗戰事舉行的簡報會，分享一場主日講道內容。他談到法利賽人（Pharisees）即使見證耶穌神蹟後，仍處心積慮削弱耶穌的影響力。

赫格塞斯對媒體說：「我坐在教堂時想到，我們的媒體就像這些法利賽人一樣」。

「法利賽人監視每一件善行，他們尋找負面之處只為發現逾越。心如鐵石的媒體，樂於施加責難與抨擊。」

赫格塞斯補充說，他並非指所有媒體，而是指那些長期痛恨川普的傳統媒體。

近來，赫格塞斯與川普反覆使用基督教語彙談論美伊戰事，兩人都將復活節當天救出在伊朗墜機的美軍飛行員，形容為「神蹟」。

赫格塞斯上個月曾在祈禱活動中，祈求部隊能對「那些不配享憐憫之人」施以「壓倒性暴力」。

彌賽亞大學（Messiah University）歷史教授、同時也是福音派政治專家費亞（John Fea）指出，雖然歷屆美國總統與其政府，在戰時援引基督教信仰並非罕見，但川普政府所用的宗教語言強烈且無所保留，相較之下完全不同。

宗教語彙的使用也深化與教宗良十四世之間的裂痕。五角大廈記者會結束不到1小時，良十四世在社群平台X發文表示：「那些為自身軍事、經濟與政治利益操弄宗教與上帝之名的人有禍了，他們將神聖事物拽入黑暗與污穢之中。」

赫格塞斯長期批評美國媒體，指它們對川普抱持偏見。他並就五角大廈記者採訪資格政策與媒體展開法律大戰。聯邦法官上月裁定戰爭部政策違反憲法，五角大廈已提上訴。

川普 良十四世 五角大廈 以色列 伊朗 美國

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