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中東戰爭第48天》以黎10日停火生效 最新發展一次看

中央社／ 巴黎16日綜合外電報導

中東戰爭進入第48天，以色列與黎巴嫩達成的10日停火協議正式生效，美國總統川普更透露美伊雙方接近達成和平協議，伊朗已同意交出濃縮鈾庫存，使緊繃的局勢出現緩和曙光。

以下是法新社彙整的中東戰爭最新情勢。

●美以動向

以色列與鄰國黎巴嫩達成為期10天的停火協議，已於當地時間午夜生效。自從武裝組織「真主黨」（Hezbollah）上個月為支持伊朗發射火箭攻擊以來，以色列便一直與真主黨交戰。

川普表示，以色列與黎巴嫩這項為期10天的停火協議，將包含受伊朗支持的真主黨。

美國總統川普今天表示，他希望真主黨在黎巴嫩與以色列達成的10天停火期間能「表現良好且體面」。

川普在他的社群平台「真實社群」（Truth Social）上寫道，「我希望真主黨在這段重要時期能表現良好且體面」，並表示如果他們照做，這對他們而言將是個「偉大的時刻，不再有殺戮。必須終歸和平」。

川普表示，伊朗已同意交出濃縮鈾庫存，且雙方「接近」達成和平協議，以結束這場為期6週的衝突。

川普在白宮告訴記者：「他們已經同意把『核塵埃』交還給我們。」他以此稱呼美國認為可用於製造核武的濃縮鈾庫存。

川普表示，在以色列和黎巴嫩同意停火後，他將邀請兩國領袖訪問白宮。

真主黨尚未正式表示是否會承認停火協議，但一名國會議員今天告訴法新社，如果以色列停止對真主黨武裝分子的攻擊，真主黨將會尊重停火。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，與黎巴嫩的10天停火為與貝魯特達成「歷史性和平協議」提供了機會，但他堅稱，解除武裝組織真主黨的武裝仍是先決條件。

以色列緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）透過聲明表示，在停火生效前不久，以色列軍隊與伊朗支持的真主黨再次發生跨境交火，導致以色列北部的卡米爾（Karmiel）和納哈瑞雅（Nahariya）有兩人因火箭攻擊而受傷，其中一人傷勢嚴重。

●伊朗動向

伊朗國營媒體報導，伊朗外交部對以黎停火表示歡迎，稱這是先前伊朗與美國達成的兩週停火協議一環，旨在暫停這場中東戰爭。

國營的伊朗通訊社（IRNA）在Telegram上發布消息指出，外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）「歡迎黎巴嫩宣布停火，並指出黎巴嫩戰事停止，是巴基斯坦所斡旋美伊停火共識的一環」。

●油價股匯動態

美國3大主要指數今天在盤中大部分時間於漲跌之間擺盪後，最終收紅，標準普爾500指數和那斯達克指數雙雙創下新高，收盤上漲0.4%。

歐洲股市收盤大致收綠，倫敦和法蘭克福股市當日小漲近0.5%，而巴黎股市則微幅下跌。

油價今天反彈，布倫特原油期貨上漲近5%，至每桶超過99美元。

●其他國家及組織

黎巴嫩總理薩萊姆（Nawaf Salam）表示，他對川普宣布與以色列達成10天停火一事表示「歡迎」。

黎國軍方已敦促民眾在停火於當地時間午夜生效前，不要返回黎國南部的村莊和城鎮。

衛生部表示，在兩國停火生效前數小時，以色列對黎巴嫩南部城鎮加濟耶（Ghazieh）的空襲已造成至少7人喪生、33人受傷。

黎巴嫩國營媒體報導稱，加濟耶發生「針對平民的屠殺」，並指出瓦礫清理工作仍在進行中，而衛生部表示，公布的傷亡人數為「初步數字，而非最終結果」

美國 巴基斯坦 川普 以色列 伊朗

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