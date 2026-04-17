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川普宣布停火讓以色列錯愕 內唐亞胡挨批被牽著鼻子走

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普2025年12月29日在佛州海湖莊園與以色列總理內唐亞胡舉行記者會後，回答媒體提問。美聯社
美國總統川普2025年12月29日在佛州海湖莊園與以色列總理內唐亞胡舉行記者會後，回答媒體提問。美聯社

美國總統川普16日在真實社群發文宣布，以色列和黎巴嫩將自美東時間當日下午5時（台灣時間17日凌晨5時）起停火10天。BBC報導，停火當晚，以色列北部即遭來自黎巴嫩的火箭攻擊，不只當地，全國各地民眾也因此對領導人為何同意停火出現質疑聲浪。

以色列目前在黎巴嫩南部部署5個師兵力，軍方發言人前一天仍表示將持續推進。然而，此一停火宣布卻令以國各界措手不及，據報甚至連政府安全內閣都事先不知情。一家具影響力的以國媒體指出，總理內唐亞胡在停火宣布前不久，僅提前5分鐘召開安全內閣會議，外流資訊顯示，部長們甚至未獲表決停火的機會。

對許多人來說，這再次顯示內唐亞胡屈服於美國總統川普要求停止戰鬥的立場，即使條件或時機並非以色列所樂見。前以色列國防軍參謀總長、正直黨（Yashar）領袖艾森科特（Gadi Eisenkot）表示：「停火應建立在實力基礎上，才能維護以色列國家利益。如今已形成一種模式，停火一再被強加於我們，無論是在加薩、伊朗，還是現在的黎巴嫩，內唐亞胡都無法將軍事成果轉化為外交利益。」

內唐亞胡將停火描述為「達成以黎歷史性和平協議的機會」，但同時強調幾乎未在地面作出讓步。他表示，真主黨提出兩項條件，包括以色列撤出黎巴嫩，以及「以靜制靜」（quiet for quiet）原則。

他說：「我既沒有同意前者，也沒有同意後者。這兩個條件都沒有被滿足。我們仍留在黎巴嫩一個加強的安全區內。我們就在那裡，不會離開。」

伊朗本月稍早與美國達成為期2周的停火後，一直要求以色列停止針對其代理組織真主黨的軍事行動。川普最初將以色列對真主黨的行動稱為「另一場小規模衝突」，但本周改口表示，正試圖在以色列與黎巴嫩之間創造「一點喘息空間」。此際美伊談判受挫，停火期限也將於下周屆滿。CNN報導指出，以黎停火可能代表美伊朝達成和平協議前進一大步。

內唐亞胡與以色列軍方領導層近期多次強調，美國與伊朗的停火並不代表黎巴嫩也停火。以色列第12頻道（Channel 12）上周民調顯示，近80%的受訪者支持持續打擊真主黨，另有三項調查也顯示，多數以色列人反對川普與伊朗達成的為期兩周停火。

以色列北部亞設（Mateh Asher）地區議會主席達維多維奇（Moshe Davidovich）向媒體表示：「協議或許是在華府簽署，但代價卻是由以色列北部的鮮血與被摧毀的家園承擔。」他說：「北部居民不是國際公關秀的配角。」

很少有以色列人認為，這項停火是擺脫與真主黨衝突的出路。但對不少人來說，這再次證明他們的領導人正承受來自華府的壓力，需要配合美國利益，而這個關鍵盟友的戰爭目標並不總與以色列一致。

華府 真主黨 美國 以色列 伊朗

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