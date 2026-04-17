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以黎為期10天停火生效 川普稱美伊可能週末會談

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

黎巴嫩與以色列之間為期10天的停火協議今天生效，美國總統川普表示美國與伊朗的下一場會談可能在週末舉行，此舉增添外界對伊朗戰爭可能接近尾聲的樂觀期待。

路透社報導，川普表示，伊朗已提議20多年內不要擁有核武。德黑蘭發展核武的野心，是上週末伊斯蘭馬巴德會談陷入僵局的癥結點。

川普在白宮外向媒體表示：「我們將看看情勢如何發展。但我認為我們非常接近與伊朗達成協議。」

幾個小時後，川普在內華達州拉斯維加斯一場活動上進一步表示，伊朗戰爭「應該很快就會結束」。

2月28日，美國與以色列聯手發動攻擊引發伊朗戰爭，迄今造成數千人喪生並導致油價攀升，為川普帶來重大的政治壓力。

如果黎巴嫩停火能為與伊朗達成更廣泛的和平協議鋪路，這將是川普政府的重大勝利。到目前為止，川普政府仍一直難以重啟具戰略重要性的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）並阻止伊朗取得核武。

今天午夜，在停火協議生效之際，貝魯特（Beirut）部分地區響起慶祝槍聲。目擊者說，大約半個小時內，還能聽到慶祝發射火箭發出的爆炸聲。

但這次敵對行動的暫時停止，仍顯得脆弱不堪。

黎巴嫩軍隊今天清晨表示，停火協議生效後，以色列仍有違規行為，包括對黎巴嫩南部數座村莊發動間歇性砲擊。

以色列軍方尚未對此發表評論，以軍稍早曾表示，部隊仍部署於那個地區。以色列軍方阿拉伯語發言人阿德雷（Avichay Adraee）在社群平台X上發文指出，這次部署是為了因應他所稱真主黨（Hezbollah）民兵持續不斷的軍事活動。

真主黨發布一份長篇聲明，詳細說明今天針對以色列的軍事行動，顯示最後一次襲擊發生在當地時間前一晚11時50分，也就是在停火生效前10分鐘。

川普隨後在社群媒體發文，敦促真主黨尊重停火協議。他說：「我希望真主黨在這個重要時期表現良好。如果他們能做到這點，這對他們來說將會是重大時刻。不要再有殺戮。最終必須實現和平！」

川普稍早向媒體表示，他認為美國有機會與伊朗達成協議。他說：「如果協議達成，油價將大幅下滑，物價也會降下來，通膨也會大幅降溫，而且…更重要的是，不會有核子浩劫。」

川普說，他不確定上週與伊朗達成的停火協議是否將延長到下週以後，並補充說，德黑蘭方面希望達成協議。

他說：「儘管難以置信，我們現在與伊朗的關係非常好。我認為這是大約4週的轟炸以及非常強力的封鎖共同作用的結果。」

美國 白宮 德黑蘭 以色列 伊朗

延伸閱讀

川普：以黎停火包括真主黨 美伊接近達成和平協議

以色列與真主黨交火釀死傷後 以黎停火協議生效

川普最新發言：伊朗戰爭應該很快就會結束「讓我們下一周拭目以待」

川普宣布以色列與黎巴嫩停火10天 美媒：美伊朝達成協議前進一大步

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