中俄雙雙否決荷莫茲海峽決議草案 陸駐聯代表稱：避免衝突擴大

由於中國和俄羅斯雙雙投下反對票，由巴林、約旦等中東國家提交的有關荷莫茲海峽問題的決議草案7日在聯合國安理會遭到否決，聯合國大會16日為此舉行全體會議展開辯論，大陸駐聯代表傅聰表示，中方不認同伊朗對海灣國家的襲擊，認為國際通行海峽的航行自由與安全應得到保障，但他也說，安理會的行動不能進一步激化矛盾，中方投下反對票，是為避免衝突擴大，經得起歷史的檢驗。

根據聯合國網站，該決議草案認定伊朗在荷莫茲海峽及周邊針對商船的襲擊和威脅違反國際法，構成對國際和平與安全的嚴重威脅，並鼓勵有關國家採取防禦性措施（如護航）保障航運安全，但須遵守國際人道法和人權法。草案同時對區域局勢外溢風險表示關切，呼籲局勢降級並重返外交軌道，表示安理會準備視情況採取進一步措施。

7日投票結果顯示，中國和俄羅斯雙雙投下反對票，導致該草案未能在安理會獲得通過。美國、英國、巴林、剛果民主共和國、丹麥、法國等國投了贊成票。哥倫比亞和巴基斯坦投了棄權票。

傅聰16日在聯合國大會關於安理會否決權使用問題會議上表示，中方高度重視巴林代表海灣國家提出的這份決議草案，完全理解海灣國家的重大關切。同時，安理會的行動應著眼於緩局降溫，而不能給未經授權的軍事行動披上合法外衣，不能給使用武力開通行證，更不能進一步激化矛盾、火上澆油，導致衝突升級。

傅聰重申，中方不認同伊朗對海灣國家的襲擊，認為國際通行海峽的航行自由與安全應得到保障，呼籲伊朗採取積極舉措，盡快恢復荷莫茲海峽的正常通航。他強調，同時，「美國加碼軍事部署，採取定向封鎖行動，是危險和不負責任的行為。荷莫茲海峽通航問題是伊朗戰事的外溢表現」。只有實現全面停火止戰，才能從根本上為緩和局勢創造條件。

伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼在發言中表示，伊朗的合法行動不能脫離針對其領土和主權的持續侵略這一更廣泛背景來孤立看待。因此，將這些行動描繪成對國際和平與安全的威脅，在法律上毫無依據，也毫無可信度。

傅聰說，中方對有關方面宣布達成停火安排表示歡迎，支持一切有助於停火止戰的努力。美伊在巴基斯坦開啟談判，是朝有利於局勢緩和方向邁出的一步。