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中國提供伊朗緊急人道援助 批評美以攻伊不應發生

中央社／ 台北17日電

新華社報導，中國向伊朗提供緊急人道主義援助項目政府間交接證書簽字儀式15日在德黑蘭舉行；另據公布，中國外交部長王毅16日在北京表示，美國以色列對伊朗的戰爭本不應發生。

據新華社發自德黑蘭的報導，中國向伊朗提供緊急人道主義援助項目政府間交接證書簽字儀式15日在德黑蘭的伊朗紅新月會總部舉行，中國駐伊朗大使叢培武與伊朗紅新月會主席柯利凡德（Pir HosseinKolivand）出席。

柯利凡德表示，美國和以色列對伊朗的襲擊造成機場、燃料儲存設施以及橋梁和鐵路等超過13.7萬處基礎設施受損，這些襲擊都違反了國際人道主義法。

另據中國外交部官網，王毅16日在北京會見到訪的義大利副總理兼外長塔加尼（Antonio Tajani），雙方針對當前中東局勢交換意見。塔加尼於16至18日訪問中國。

王毅表示，美國和以色列對伊朗的戰爭本不應發生，戰事延宕已對國際能源安全及荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）航道安全造成嚴重影響，當務之急是推動美伊重回談判，尋求政治解決。中方支持巴基斯坦積極斡旋，願與各方保持溝通。

另據義大利外交部公布，塔加尼與王毅的會晤旨在討論義中關係與重大國際危機，塔加尼強調荷莫茲海峽封鎖造成重大經濟能源衝擊，中國在促進重啟談判及與伊朗德黑蘭政權斡旋方面可發揮至關重要作用。

此外，對於荷莫茲海峽封鎖連帶影響化肥價格，而化肥價格高漲可能對非洲和其他脆弱地區農業造成嚴重後果，塔加尼敦促作為世界最大化肥生產的中國能夠合作，並重申義大利支持聯合國有關透過荷莫茲海峽運輸化肥和人道物資的倡議。

中東 新華社 北京 以色列 伊朗 美國

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