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川普：美伊若達成協議 可能親赴伊斯蘭馬巴德

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
美國總統川普16日在白宮草坪受訪時表示，與伊朗談判順利，若能達成協議，他可能會親自去一趟巴基斯坦。新華社
美國總統川普16日在白宮草坪受訪時表示，與伊朗談判順利，若能達成協議，他可能會親自去一趟巴基斯坦。新華社

美國總統川普16日表示，與伊朗的談判可能在本周末繼續，雙方基本上已達成共識，距離簽署協定很近。川普並說：「如果在伊斯蘭馬巴德簽署協議，我可能會出席，他們想要我在場。」

上周末的雙方談判歷經21小時，沒能達成協議，美方主談的副總統范斯隨即搭機返美。

以色列與黎巴嫩的停火10日協議生效後，川普立刻在社群媒體貼文，宣稱上任至今已「解決」全球各地10場戰爭。

此事還有插曲，形式上，停火協議在以色列方面須經過國安內閣審議，結果會還沒開，川普就率先公布停火生效，讓以色列只能背書，耶路撒冷郵報報導，以色列方面對此表示「震怒」。

川普社群貼文宣布以色列與黎巴嫩達成停火協議。摘自川普真實社群
川普社群貼文宣布以色列與黎巴嫩達成停火協議。摘自川普真實社群

美國 范斯 伊斯蘭 以色列 伊朗

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