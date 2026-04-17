川普：美伊若達成協議 可能親赴伊斯蘭馬巴德

由於中國和俄羅斯雙雙投下反對票，由巴林、約旦等中東國家提交的有關荷莫茲海峽問題的決議草案7日在聯合國安理會遭到否決，聯合國大會16日為此舉行全體會議展開辯論，大陸駐聯代表傅聰表示，中方不認同伊朗對海灣國家的襲擊，認為國際通行海峽的航行自由與安全應得到保障，但他也說，安理會的行動不能進一步激化矛盾，中方投下反對票，是為避免衝突擴大，經得起歷史的檢驗。

2026-04-17 10:02