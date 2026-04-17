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川普：美伊若達成協議 可能親赴伊斯蘭馬巴德
美國總統川普16日表示，與伊朗的談判可能在本周末繼續，雙方基本上已達成共識，距離簽署協定很近。川普並說：「如果在伊斯蘭馬巴德簽署協議，我可能會出席，他們想要我在場。」
上周末的雙方談判歷經21小時，沒能達成協議，美方主談的副總統范斯隨即搭機返美。
在以色列與黎巴嫩的停火10日協議生效後，川普立刻在社群媒體貼文，宣稱上任至今已「解決」全球各地10場戰爭。
此事還有插曲，形式上，停火協議在以色列方面須經過國安內閣審議，結果會還沒開，川普就率先公布停火生效，讓以色列只能背書，耶路撒冷郵報報導，以色列方面對此表示「震怒」。
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