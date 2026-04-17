伊朗使用地球之眼衛星監控美國中東基地？ 陸駐英使館斥：報導不屬實

針對英國金融時報報導，伊朗革命衛隊使用一顆中國的間諜衛星監視美軍中東基地，中國大陸駐英國大使館發言人以答記者問形式駁斥稱，該報導不屬實。中方堅決反對一些人編造謠言關聯中方。

《金融時報》週三報導稱，伊朗在2024年底秘密獲得了一顆中國間諜衛星，使其能夠在當前的戰爭期間瞄準中東各地的美國軍事基地。報導中引述一個洩漏的伊朗軍方文件稱，中國地球之眼公司製造並發射的TEE-01B衛星，在從中國發射升空後，就被伊朗伊斯蘭革命衛隊空天軍所取得。

對此，記者問，英國《金融時報》近日報道稱，伊朗伊斯蘭革命衛隊在近期衝突中將一顆中國公司製造發射的間諜衛星用於監視美軍駐中東基地和重要民用設施。請問使館對此有何評論？

發言人即回應稱，中國外交部已就相關議題作出回應。他要重申，該報道不屬實。伊朗危機是一場不該發生的戰事，起源各方都很清楚。中方堅決反對一些人編造謠言關聯中方。