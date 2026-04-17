快訊

餘額不足也能搭公車 台灣交通卡1制度讓日本人大讚「好貼心」

大甲媽遶境進香今晚起駕 藍綠白政治人物都到場

李貞秀遭民眾黨開除黨籍 陸委會梁文傑嘴角失守：蠻有戲劇性

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗使用地球之眼衛星監控美國中東基地？ 陸駐英使館斥：報導不屬實

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
英國金融時報日前報導，中國地球之眼公司製造並發射的TEE-01B衛星自發射升空後，就被伊朗伊斯蘭革命衛隊空天軍所取得。圖即為2024年6月，TEE-01B成像衛星從酒泉發射升空。 （地球之眼公司）
英國金融時報日前報導，中國地球之眼公司製造並發射的TEE-01B衛星自發射升空後，就被伊朗伊斯蘭革命衛隊空天軍所取得。圖即為2024年6月，TEE-01B成像衛星從酒泉發射升空。 （地球之眼公司）

針對英國金融時報報導，伊朗革命衛隊使用一顆中國的間諜衛星監視美軍中東基地，中國大陸駐英國大使館發言人以答記者問形式駁斥稱，該報導不屬實。中方堅決反對一些人編造謠言關聯中方。

《金融時報》週三報導稱，伊朗在2024年底秘密獲得了一顆中國間諜衛星，使其能夠在當前的戰爭期間瞄準中東各地的美國軍事基地。報導中引述一個洩漏的伊朗軍方文件稱，中國地球之眼公司製造並發射的TEE-01B衛星，在從中國發射升空後，就被伊朗伊斯蘭革命衛隊空天軍所取得。

對此，記者問，英國《金融時報》近日報道稱，伊朗伊斯蘭革命衛隊在近期衝突中將一顆中國公司製造發射的間諜衛星用於監視美軍駐中東基地和重要民用設施。請問使館對此有何評論？

發言人即回應稱，中國外交部已就相關議題作出回應。他要重申，該報道不屬實。伊朗危機是一場不該發生的戰事，起源各方都很清楚。中方堅決反對一些人編造謠言關聯中方。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

空襲前後全被看光！外媒：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

美封鎖荷莫茲海峽 陸外交部批：危險和不負責任的行為

最後通牒？美國稱伊朗若不達成協議 準備隨時重啟作戰行動

多國政要接連訪中 北京很熱鬧…牛彈琴分析：釋放3訊號

相關新聞

伊朗使用地球之眼衛星監控美國中東基地？ 陸駐英使館斥：報導不屬實

針對英國金融時報報導，伊朗革命衛隊使用一顆中國的間諜衛星監視美軍中東基地，中國大陸駐英國大使館發言人以答記者問形式駁斥稱，該報導不屬實。中方堅決反對一些人編造謠言關聯中方。

傅聰籲伊朗盡快恢復海峽正常通航 並批美加碼封鎖是危險不負責任行為

新華社報導，中國常駐聯合國代表傅聰16日在聯合國大會關於安理會否決權使用問題會議上發言說，中方7日在安理會否決涉荷莫茲海峽決議草案，避免了局勢升級，為達成臨時停火、啟動對話談判創造了有利條件。中方投下的這一票，是對和平負責、對地區人民負責的選擇，站在了歷史正確的一邊，經得起歷史的檢驗。

中俄雙雙否決荷莫茲海峽決議草案 陸駐聯代表稱：避免衝突擴大

由於中國和俄羅斯雙雙投下反對票，由巴林、約旦等中東國家提交的有關荷莫茲海峽問題的決議草案7日在聯合國安理會遭到否決，聯合國大會16日為此舉行全體會議展開辯論，大陸駐聯代表傅聰表示，中方不認同伊朗對海灣國家的襲擊，認為國際通行海峽的航行自由與安全應得到保障，但他也說，安理會的行動不能進一步激化矛盾，中方投下反對票，是為避免衝突擴大，經得起歷史的檢驗。

川普：美伊若達成協議 可能親赴伊斯蘭馬巴德

美國總統川普16日表示，與伊朗的談判可能在本周末繼續，雙方基本上已達成共識，距離簽署協定很近。川普並說：「如果在伊斯蘭馬巴德簽署協議，我可能會出席，他們想要我在場。」

中俄暗助伊朗？美情報曝中國擬援先進雷達防空系統

美國與以色列3月對伊朗開戰後數日，美方情報機構偵測到跡象顯示，戰事可能擴大至現有戰場之外。情報顯示，俄羅斯與中國正試圖支援伊朗，以削弱美以軍事行動效果。

川普最新發言：伊朗戰爭應該很快就會結束「讓我們下一周拭目以待」

美國總統川普周四（16日）在內華達州拉斯維加斯的一場活動中表示，伊朗戰爭進展「非常順利」（swimmingly），而且「應該很快就會結束」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。