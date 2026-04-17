快訊

餘額不足也能搭公車 台灣交通卡1制度讓日本人大讚「好貼心」

大甲媽遶境進香今晚起駕 藍綠白政治人物都到場

李貞秀遭民眾黨開除黨籍 陸委會梁文傑嘴角失守：蠻有戲劇性

聽新聞
0:00 / 0:00

荷莫茲海峽遭封鎖 G7：準備好因應經濟衝擊

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

法國財政部長勒斯鳩（Roland Lescure）今天表示，荷莫茲海峽必須重新開放，「但不能不計代價」。他強調七大工業國集團（G7）領袖已做好準備，因應戰爭帶來的經濟衝擊。

國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）在華府舉行春季會議，各國財長和央行總裁在場邊討論如何因應中東戰爭帶來的衝擊；此外，也討論對烏克蘭的支援，以及重要礦產的合作。

G7財長今天表示，中東戰爭造成全球經濟損失，必須盡快限制住。財長們重申「迫切需要朝著持久和平邁進」。

美國以色列在2月28日對伊朗發動攻擊後，德黑蘭隨即近全面封鎖荷莫茲海峽以示報復，能源價格從此飆升。

勒斯鳩說，G7各國對這場戰爭的整體感受，認為情況「嚴峻」。對於荷莫茲海峽遭到封鎖，他表示：「我們需要讓海峽開放，但不能不計代價。」

法國是今年的G7輪值主席國。勒斯鳩今天表示：「我們必須在接下來幾週，把握風險平衡的動向。」

他又說：「我們將在一個月後於巴黎再次見面，密切掌握情勢，評估影響。」

勒斯鳩強調：「如果需要採取行動，就像幾週前釋出戰略儲油一樣，我們會這麼做。」

他補充說：「我不想為了通過荷莫茲海峽，再多花一塊錢。」

他說：「和談持續在進行，對此我們表示肯定，也盼和談有成果。」

美國 華府 烏克蘭 以色列 伊朗

延伸閱讀

美封鎖荷莫茲海峽 逼陸坐上談判桌？學者：可在台灣問題中獲得籌碼

中東戰爭第47天》伊朗揚言擊沉美艦 最新發展一次看

IMF看淡全球經濟 按讚台灣

荷莫茲海峽未全面停航 美軍封鎖首日仍有八艘船通行

相關新聞

伊朗使用地球之眼衛星監控美國中東基地？ 陸駐英使館斥：報導不屬實

針對英國金融時報報導，伊朗革命衛隊使用一顆中國的間諜衛星監視美軍中東基地，中國大陸駐英國大使館發言人以答記者問形式駁斥稱，該報導不屬實。中方堅決反對一些人編造謠言關聯中方。

傅聰籲伊朗盡快恢復海峽正常通航 並批美加碼封鎖是危險不負責任行為

新華社報導，中國常駐聯合國代表傅聰16日在聯合國大會關於安理會否決權使用問題會議上發言說，中方7日在安理會否決涉荷莫茲海峽決議草案，避免了局勢升級，為達成臨時停火、啟動對話談判創造了有利條件。中方投下的這一票，是對和平負責、對地區人民負責的選擇，站在了歷史正確的一邊，經得起歷史的檢驗。

中俄雙雙否決荷莫茲海峽決議草案 陸駐聯代表稱：避免衝突擴大

由於中國和俄羅斯雙雙投下反對票，由巴林、約旦等中東國家提交的有關荷莫茲海峽問題的決議草案7日在聯合國安理會遭到否決，聯合國大會16日為此舉行全體會議展開辯論，大陸駐聯代表傅聰表示，中方不認同伊朗對海灣國家的襲擊，認為國際通行海峽的航行自由與安全應得到保障，但他也說，安理會的行動不能進一步激化矛盾，中方投下反對票，是為避免衝突擴大，經得起歷史的檢驗。

川普：美伊若達成協議 可能親赴伊斯蘭馬巴德

美國總統川普16日表示，與伊朗的談判可能在本周末繼續，雙方基本上已達成共識，距離簽署協定很近。川普並說：「如果在伊斯蘭馬巴德簽署協議，我可能會出席，他們想要我在場。」

中俄暗助伊朗？美情報曝中國擬援先進雷達防空系統

美國與以色列3月對伊朗開戰後數日，美方情報機構偵測到跡象顯示，戰事可能擴大至現有戰場之外。情報顯示，俄羅斯與中國正試圖支援伊朗，以削弱美以軍事行動效果。

川普最新發言：伊朗戰爭應該很快就會結束「讓我們下一周拭目以待」

美國總統川普周四（16日）在內華達州拉斯維加斯的一場活動中表示，伊朗戰爭進展「非常順利」（swimmingly），而且「應該很快就會結束」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。