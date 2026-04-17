川普最新發言：伊朗戰爭應該很快就會結束「讓我們下一周拭目以待」

美國總統川普周四（16日）在內華達州拉斯維加斯的一場活動中表示，伊朗戰爭進展「非常順利」（swimmingly），而且「應該很快就會結束」。

川普重申，伊朗不得擁有核武。

他說，伊朗戰爭應該很快就會結束，將看到一些很棒的結果，「讓我們再接下來一周左右拭目以待」。

川普說：「這一切曾是完美的，現在也依然完美。這展現了我們擁有的力量」，「我們擁有世界上任何地方都無可比擬的最強大軍隊」。

就在幾小時前，川普表示以色列與黎巴嫩已達成協議，同意停火10天。此前伊朗一直抱怨，在伊朗與美國達成10天停火協議期間，以色列仍持續對黎巴嫩發動攻擊。

川普周四稍早曾表示，美國與伊朗官員之間的第二輪面對面談判「可能，或許，會在下個周末」舉行。