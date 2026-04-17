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傅聰籲伊朗盡快恢復海峽正常通航 並批美加碼封鎖是危險不負責任行為

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中國大陸常駐聯合國代表傅聰。 (路透)
中國大陸常駐聯合國代表傅聰。 (路透)

新華社報導，中國常駐聯合國代表傅聰16日在聯合國大會關於安理會否決權使用問題會議上發言說，中方7日在安理會否決涉荷莫茲海峽決議草案，避免了局勢升級，為達成臨時停火、啟動對話談判創造了有利條件。中方投下的這一票，是對和平負責、對地區人民負責的選擇，站在了歷史正確的一邊，經得起歷史的檢驗。

傅聰也表示，中國不認同伊朗對海灣國家的攻擊，認為國際通行海峽的航行自由與安全應得到保障，呼籲伊朗採取積極舉措，盡快恢復荷莫茲海峽的正常通航。同時，美國加碼軍事部署，採取定向封鎖行動，是危險和不負責任的行為。荷莫茲海峽通航問題是伊朗戰事的外溢表現。只有實現全面停火止戰，才能從根本上為緩和局勢創造條件。

據中國常駐聯合國代表團發布消息，傅聰表示， 4月7日，中國同俄羅斯一道，在安理會對關於霍爾木茲海峽問題的決議草案投了反對票。身為安理會常任理事國，中方對安理會每一次投票都採取認真、嚴肅、負責的態度，堅持從事情本身的是非曲直出發，從決議通過是否真正有利於解決問題、實現和平出發，決定自身投票立場。

傅聰說，中國高度重視巴林代表海灣國家提出的這份決議草案，完全理解海灣國家的重大關切。同時，安理會的行動應著眼於緩和局勢，而不能給未經授權的軍事行動披上合法外衣，不能給使用武力開通行證，更不能進一步激化矛盾，導致衝突升級。

他說，中國否決這份決議草案，守護了國際公平正義，捍衛了《聯合國憲章》宗旨和原則，避免了衝突進一步擴大、局勢進一步升級，為達成臨時停火、啟動對話談判創造了有利條件。

傅聰說，中方對相關方宣布達成停火安排表示歡迎，支持一切有助於停火止戰的努力。美伊在巴基斯坦開啟談判，是朝著有利於局勢緩和方向邁出的一步。相關方應恪守停火安排，聚焦對話和談大方向，堅持透過政治外交途徑化解爭端，以實際行動推動區域局勢緩和。

他表示，國際社會應繼續加大勸和促談努力，旗幟鮮明反對任何破壞停火、升級對抗的行徑。各方也要切實尊重黎巴嫩的主權、安全和領土完整，防止黎局勢升級影響停火安排。

傅聰表示，身為中東地區國家的真誠朋友和戰略夥伴，中方高度關注地區局勢，秉持客觀公正立場，同各方密集調解斡旋，積極勸和促談。中方願持續推動局勢緩和，促進區域國家改善關係，為最終實現中東地區持久和平穩定發揮建設性作用。

以色列 伊朗 美國

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