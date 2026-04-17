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伊朗戰事消耗 傳美國延後交付部分歐洲國家武器

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

隨著伊朗戰事持續消耗武器庫存，外傳美國官員已告知一些歐洲國家，部分原先簽約交付的武器，時程可能延後。

路透社引用多位不具名消息人士報導，受影響國家包括波羅的海與斯堪的那維亞區域的國家。

消息人士補充，部分武器係透過「外國軍事銷售」計畫（Foreign Military Sales, FMS）由歐洲國家購買，但尚未交付。美方近期已透過雙邊管道告知歐洲官員，相關交付可能延後。

白宮與國務院將相關詢問轉交五角大廈，但後者並未回應置評請求。

美國與以色列自2月28日對伊朗發動空襲，這些延誤凸顯戰事已開始消耗美國部分關鍵武器與彈藥庫存。

外國政府經由「外國軍事銷售」計畫，在美國政府協助與同意下採購美製武器。歐洲官員抱怨，交付延誤使其處境困難。

美國總統川普任內曾推動北約歐洲盟友增加採購美製軍備，包括透過上述計畫，將歐洲常規防務責任由美國轉移至歐洲盟友。

然而武器交付經常延誤，歐洲各國政府感到挫折，部分官員逐漸考慮改採歐洲本土製造的武器系統。

美國官員表示，這些武器對中東戰事至關重要，同時批評歐洲國家未協助美國與以色列確保荷莫茲海峽（Hormuz Strait）通行。

事實上在伊朗戰事爆發前，因俄羅斯2022年入侵烏克蘭，以及以色列2023年底在加薩（Gaza）展開軍事行動，美國已動用數十億美元武器庫存，包括火砲系統、彈藥與反戰車飛彈。

伊朗自戰事開打以來，已向波斯灣國家發射數百枚彈道飛彈與無人機，其中大多數已被「愛國者」（PAC-3）飛彈系統攔截，此系統亦為烏克蘭防禦彈道飛彈、保護能源與軍事設施的重要裝備。

消息人士表示，受影響國家名單部分未公開，其中一些與俄羅斯接壤，因此武器交付進度被視為機敏防務資訊。

延後交付的武器包括各類彈藥，其中部分可用於進攻與防禦用途。

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