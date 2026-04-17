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美伊周末可能談判？川普：伊朗願交濃縮鈾 石油、荷莫茲「免費」到手

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普16日在馬里蘭州安德魯斯空軍基地登上空軍一號時握拳示意。法新社
美國總統川普16日在馬里蘭州安德魯斯空軍基地登上空軍一號時握拳示意。法新社

美國總統川普16日在白宮外受訪時表示，美國與伊朗可能於本周末展開談判，並稱雙方「非常接近達成協議」。他同時指出，伊朗已同意交出高度濃縮鈾，且不排除親赴巴基斯坦敲定協議。

華爾街日報報導，被問及是否可能展開會談時，川普表示：「也許會在這個周末。」他接著補充，雙方「非常接近達成協議」，並指出若有需要，願意延長與伊朗之間為期兩周的停火，但仍希望能在停火到期前完成協議。

川普並表示，伊朗已同意交出高度濃縮鈾。他說：「他們已經同意把核粉塵（nuclear dust）交還給我們。」這是他常用來指稱伊朗濃縮鈾的說法；伊朗方面未回應詢問。

被問及經濟與油價時，川普表示，油價仍低於自己的預期，並預期美伊協議將很快宣布，稱這將為美國帶來「免費的石油與免費的荷莫茲海峽」。

他說：「你看看石油，再看看我們現在付的價格，大概只有大家原本預期、在我採取那些行動後的一半。我認為我們現在正在進行一場非常成功的談判，而且我認為如果真的發生，很快就會宣布，而且會帶來免費的石油和免費的荷莫茲海峽。一切都會很好，我認為油價會降得比之前更低。」

川普也表示，若協議在伊斯蘭馬巴德簽署，他可能會親自前往。他說：「如果協議是在伊斯蘭馬巴德簽署，我可能會去。那位陸軍元帥非常出色，巴基斯坦總理也非常出色，所以我可能會去，他們希望我去。」

美國 白宮 伊斯蘭 以色列 伊朗

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