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川普宣布以色列與黎巴嫩停火10天 美媒：美伊朝達成協議前進一大步

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貝魯特歡慶以黎停火生效 煙火砲火照亮夜空

中央社／ 貝魯特17日綜合外電報導

隨著以色列與黎巴嫩的停火協議生效，黎巴嫩首都貝魯特的天際線在當地時間午夜左右，被煙火及慶祝性質的砲火照亮。

美國有線電視新聞網（CNN）引述當地媒體報導，貝魯特南部郊區響起激烈的慶祝槍聲，影片顯示天空中出現道道紅色閃光。貝魯特南郊有大量激進組織真主黨（Hezbollah）武裝分子。

黎巴嫩是在伊朗支持的真主黨向以色列發射火箭後，被捲入美國聯手以色列對伊朗的戰爭

美國總統川普（Donald Trump）稍早表示，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）同意自格林威治標準時間16日21時起實施為期10天的停火，同時指出，這份協議將涵蓋真主黨。

法新社報導，尼坦雅胡今天表示，這次停火為以色列與黎巴嫩達成「歷史性和平協議」提供機會，但強調解除真主黨的武裝仍是先決條件。

他在電視演說中表示：「我們有機會與黎巴嫩締結歷史性和平協議。」

黎巴嫩總理薩萊姆（Nawaf Salam）也說他樂見停火，並稱這是自真主黨與以色列開戰的第一天起，黎巴嫩一直追求的。

薩萊姆表示：「在我就這項成就恭喜所有黎巴嫩人民的同時，也為殉難者祈求憐憫，並表達對他們家屬的支持。」他並感謝多個歐洲及阿拉伯國家為促成停火所做的「努力」。

美國 CNN 戰爭 以色列 伊朗

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