快訊

判決首例！剴剴案社工過失致死判刑2年…基層憂恐無人敢當社工

川普宣布以色列與黎巴嫩停火10天 美媒：美伊朝達成協議前進一大步

下午變天！微弱鋒面掠過北部轉雨 明天降雨範圍擴大

聽新聞
0:00 / 0:00

以色列與真主黨交火釀死傷後 以黎停火協議生效

中央社／ 耶路撒冷16日綜合外電報導

以色列與黎巴嫩為期10天的停火已生效，伊朗外交部表示樂見黎巴嫩達成停火協議。不過就在停火生效前不久，伊朗支持的黎巴嫩激進組織「真主黨」再度與以色列跨境交火。

黎巴嫩是在伊朗支持的真主黨（Hezbollah）向以色列發射火箭後，被捲入美國聯手以色列對伊朗的戰爭

美國總統川普（Donald Trump）稍早表示，以色列與黎巴嫩已同意自格林威治標準時間21時（台灣時間17日清晨5時起）實施為期10天的停火。

美國國務院表示，以色列與黎巴嫩今天達成的停火協議，包含黎巴嫩政府承諾將阻止真主黨對以色列發動任何攻擊。

真主黨尚未正式表態是否承認停火，但該組織一名成員今天告訴法新社，若以色列停止攻擊其武裝分子，真主黨會遵守停火。

國營媒體伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）今天表示，樂見以黎達成停火協議，並形容那是伊朗與美國之前為暫停中東戰爭而達成2週停火協議的一環。

不過，就在以黎停火生效前不久，以軍今天與真主黨進行新一輪跨境交火，以色列救援單位表示有兩人受傷，其中一人傷勢嚴重。

黎巴嫩衛生部則表示，以色列對南部城鎮加濟耶（Ghazieh）發動空襲，造成至少7人死亡、33人受傷。

美國 川普 戰爭 以色列 伊朗

延伸閱讀

以色列黎巴嫩華府談判 真主黨：不受約束

以色列和黎巴嫩同意停火10天 川普邀兩國領袖白宮會談

聯合國維和士兵遇襲 10國譴責籲立即停止黎巴嫩戰事

川普發文 稱以色列和黎巴嫩同意停火10天

相關新聞

川普宣布以色列與黎巴嫩停火10天 美媒：美伊朝達成協議前進一大步

美國總統川普16日在自創社媒真實社群發文宣布，以色列和黎巴嫩將自美東時間同日下午5時（台灣時間17日凌晨5時）停火10天。美國有線電視新聞網（CNN）報導說，此一停火可能代表美伊朝達成和平協議前進一大步。

第二輪談判還在喬 美防長嗆伊朗：美軍正「重新裝彈」

巴基斯坦外交部發言人安德拉比十六日表示，預計將主辦美國與伊朗的第二輪會談，日期尚未敲定，雙方討論議題包括核問題。美國國防部長赫塞斯則威脅說，美軍正在「重新裝彈」，如果伊朗做出錯誤選擇，美國將攻擊伊朗能源設施。

大陸買伊朗石油 貝森特威脅祭「次級制裁」

美國十五日宣布，鑑於伊朗在中東戰爭中持續封鎖荷莫茲海峽，美國將加強對伊朗石油工業的制裁，並威脅要對中國等伊朗石油買家祭出次級制裁。

川普暗示 第2輪美伊談判很可能本周末舉行

美國總統川普16日在白宮南草坪暗示，第2輪美伊談判「很可能、也許就在本周末」舉行。

傳伊朗擬開放荷莫茲阿曼航道 首度明確退讓

美國與伊朗醞釀重啟談判之際，路透引述消息人士透露，伊朗可能提議讓船舶經阿曼一側水域安全通行荷莫茲海峽，不會受到伊朗方面攻擊，而這項提議是否成立，將取決於華府是否準備滿足德黑蘭要求。

川普設談判紅線：濃縮鈾移出伊朗

華爾街日報報導，美國總統川普十三日晚間在白宮設宴款待荷蘭國王伉儷時表示，希望迅速結束與伊朗的戰爭。知情官員透露，川普說，讓伊朗重返談判桌的唯一方法就是加大壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。