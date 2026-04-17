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以色列與真主黨交火釀死傷後 以黎停火協議生效
以色列與黎巴嫩為期10天的停火已生效，伊朗外交部表示樂見黎巴嫩達成停火協議。不過就在停火生效前不久，伊朗支持的黎巴嫩激進組織「真主黨」再度與以色列跨境交火。
黎巴嫩是在伊朗支持的真主黨（Hezbollah）向以色列發射火箭後，被捲入美國聯手以色列對伊朗的戰爭。
美國總統川普（Donald Trump）稍早表示，以色列與黎巴嫩已同意自格林威治標準時間21時（台灣時間17日清晨5時起）實施為期10天的停火。
美國國務院表示，以色列與黎巴嫩今天達成的停火協議，包含黎巴嫩政府承諾將阻止真主黨對以色列發動任何攻擊。
真主黨尚未正式表態是否承認停火，但該組織一名成員今天告訴法新社，若以色列停止攻擊其武裝分子，真主黨會遵守停火。
國營媒體伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）今天表示，樂見以黎達成停火協議，並形容那是伊朗與美國之前為暫停中東戰爭而達成2週停火協議的一環。
不過，就在以黎停火生效前不久，以軍今天與真主黨進行新一輪跨境交火，以色列救援單位表示有兩人受傷，其中一人傷勢嚴重。
黎巴嫩衛生部則表示，以色列對南部城鎮加濟耶（Ghazieh）發動空襲，造成至少7人死亡、33人受傷。
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