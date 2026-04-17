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美伊下一輪談判何時登場？ 川普暗示可能是本週末
美國總統川普（Donald Trump）今天暗示，美方與伊朗代表的下一輪面對面談判，有可能會在本週末舉行。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在白宮南草坪告訴記者：「很可能，或許就在這個週末。」
這並非川普首次透露新一輪會談即將召開。川普14日接受「紐約郵報」（New York Post）訪問時曾稱，下一場談判可能會在「未來兩天內」進行。
根據CNN先前報導，美國副總統范斯（JD Vance）將與中東特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普的女婿庫許納（Jared Kushner）一起持續推動和平談判。
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