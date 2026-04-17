以黎將停火 美國務院：黎巴嫩承諾阻真主黨襲以色列

美國國務院表示，以色列與黎巴嫩今天達成的停火協議，包含黎巴嫩政府承諾將阻止國內激進組織「真主黨」（Hezbollah）對以色列發動任何攻擊。

法新社報導，國務院在聲明中指出，作為停火協議的一環，「黎巴嫩政府將採取有意義的措施，來防止真主黨…發動任何針對以色列目標的攻擊、行動或敵對活動」。

黎巴嫩是在伊朗支持的真主黨向以色列發射火箭後，被捲入美國聯手以色列對伊朗的戰爭。

這場戰爭已擾亂全球能源貿易、導致油價飆升，還有可能進一步衝擊經濟。

美國總統川普（Donald Trump）正試圖達成和平協議結束戰火，而以色列在黎巴嫩的軍事行動已成為主要障礙。

美國國務院表示，以色列與黎巴嫩將自美東時間16日下午5時（格林威治標準時間21時）起實施為期10天的停火，以利談判永久的安全與和平協議，且若雙方同意，停火期限可能會延長。

路透社報導，根據美國國務院公布的停火協議文本，停火生效後，黎巴嫩政府將採取行動，防止真主黨及境內其他不屬於政府的武裝團體對以色列發動任何攻擊。

以色列則可在停火期間，針對已策劃、即將發生或正在進行的攻擊，採取必要的自衛措施。但以色列同意，在這10天期間，不會在黎巴嫩境內發動任何攻擊性軍事行動。

根據停火協議，兩國已請求美國協助推動雙方進一步直接談判，以解決包括劃定兩國陸地邊界等所有未決議題。

美國國務院公布的協議文本寫道：「以色列與黎巴嫩確認，兩國目前未處於戰爭狀態，並承諾在美國促成下進行善意的直接談判，目標是達成確保兩國長久安全、穩定與和平的全面協議。」