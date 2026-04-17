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川普宣布以色列與黎巴嫩停火10天 美媒：美伊朝達成協議前進一大步

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黎國南部遭以軍空襲7死 軍方籲民眾停火生效前勿南返

中央社／ 貝魯特16日綜合外電報導

黎巴嫩衛生部今天表示，以色列對南部城鎮加濟耶（Ghazieh）發動空襲，造成至少7人死亡、33人受傷。這場空襲距離兩國預計實施10天停火的生效時間，僅差數小時。

黎巴嫩國營媒體報導，當地發生「針對平民的大屠殺」，目前仍持續進行瓦礫清理作業。衛生部表示，這項傷亡數據「僅為初步統計，尚未最終確認」。

以色列軍隊也已越過邊界入侵黎巴嫩南部。

法新社報導，黎巴嫩軍方今天呼籲民眾，政府與以色列達成的停火在午夜（台灣時間17日清晨5時）生效前，不要返回南部村莊與城鎮，並警告不要靠近當地的以色列軍隊。

軍方發布的聲明並呼籲民眾遵從部署於南部的黎巴嫩士兵的指示，並提醒民眾當心未爆彈及「可疑物品」。

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