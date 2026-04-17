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川普宣布以色列與黎巴嫩停火10天 美媒：美伊朝達成協議前進一大步

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川普：以黎停火包括真主黨 美伊接近達成和平協議

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國總統川普表示，以色列與黎巴嫩今天將展開為期10天的停火，伊朗支持的黎巴嫩激進組織「真主黨」也包括在內。他還說，美國與伊朗「非常接近」達成和平協議。

法新社報導，川普（Donald Trump）在白宮對記者表示：「他們今天會停火，而且將包括真主黨（Hezbollah）。」

黎巴嫩是在真主黨向以色列發射火箭後，被捲入美國聯手以色列對伊朗的戰爭。

路透社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普今天宣布以黎停火10天後還說，未來一兩週內，黎巴嫩與以色列領導人可能會在白宮會面，並稱那將是44年來的第一次。

但根據法新社，川普告訴記者，他預期以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanhyahu）及黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）可能會在「4或5天內」造訪白宮。

川普在宣布停火時已分別與兩國領袖通話，他說自己正致力於促成更長期的協議。

川普今天還說，伊朗同意交出其濃縮鈾庫存，雙方「非常接近」達成結束6週衝突的和平協議；他不確定與伊朗的停火是否需要延長，「伊朗想要達成協議，我們與他們談得很順利」。

他表示，如果與伊朗達成終戰協議，且協議在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德簽署，他有可能會去。

另外，羅馬天主教教宗良十四世（Leo XIV）近日關於美國和伊朗戰爭的發言，遭到川普直接批評，而川普也因此遭致美國各政治立場的基督徒譴責。

他今天在白宮外告訴記者：「教宗可以說他想說的話，我也希望他講他想講的，但我可以不同意。」

川普並稱，教宗須明白伊朗對世界構成威脅，這「非常重要」。

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