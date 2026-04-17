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美伊第2輪談判前 伊朗駐聯大使：對會談「審慎樂觀」

中央社／ 紐約16日綜合外電報導

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼今天表示，德黑蘭當局對於與美國終結敵對行動的談判「審慎樂觀」，並對「有意義的結果」表達期待。

法新社報導，伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）在聯合國大會上表示：「儘管我們因為美國屢次背棄外交，對其存在深刻的不信任，但我們仍然本著誠意參與談判，並保持審慎樂觀。」

他並且說，如果華府採取「理性且具建設性的方法…這些談判有可能帶來有意義的結果」。

上週末於巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）舉行首輪會談之後，各方正在巴國斡旋下，努力籌備伊朗與美國之間的第2輪談判，以期結束這場戰爭。目前第2輪會談尚未敲定日期。

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