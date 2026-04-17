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川普宣布以色列與黎巴嫩停火10天 美媒：美伊朝達成協議前進一大步

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
圖為以軍16日空襲黎巴嫩南部村莊。法新社
圖為以軍16日空襲黎巴嫩南部村莊。法新社

美國總統川普16日在自創社媒真實社群發文宣布，以色列和黎巴嫩將自美東時間同日下午5時（台灣時間17日凌晨5時）停火10天。美國有線電視新聞網（CNN）報導說，此一停火可能代表美伊朝達成和平協議前進一大步。

川普在與以國總理內唐亞胡及黎國總統奧恩通話後不久，就發文宣布。川普並邀以黎領袖赴白宮舉行和平談判。

黎巴嫩真主黨的資深國會議員穆薩維說，若以方停止攻擊，真主黨將遵守此一停火。黎巴嫩總理薩萊也在社媒X發文說，樂見川普宣布黎以停火。

伊朗媒體報導聲稱此一發展是德黑蘭在談判立場上的勝利，即伊方堅持將美伊談判的進展和以黎停火掛鉤，才迫使美以同意停火。

CNN引述1位官員報導，以黎停火的條件將類似雙方前年11月達成的協議，即以軍將不會從黎南的戰略據點撤離；若真主黨危及以色列人群體或以軍，那以軍仍將持續對其採取軍事行動。

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