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以色列和黎巴嫩同意停火10天 川普邀兩國領袖白宮會談

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

美國總統川普16日指出，他與黎巴嫩總統和以色列總理對話，指雙方同意自美東時間下午5時開始停火10天，並表示，他將邀請兩國領袖到白宮會面。

美伊日前達成停火，不過以色列在美伊停火後仍向位於黎巴嫩首都貝魯特的真主黨（Hezbollah）發動攻擊，威脅到美伊的停火協議。以色列駐美大使萊特爾（Yechiel Leiter）和黎巴嫩駐美大使穆阿瓦德（Nada Hamadeh Moawad）14日在華府會談，美國國務卿魯比歐也參與對話。

由於以色列和黎巴嫩沒有正式的外交關係，這是兩國自1993年以來首度舉行的高層對話。

川普16日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文表示，他與黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）和以色列總理內唐亞胡對話，並指出，兩國領袖為了達成和平，他們同意自美東時間下午5時開始10天的停火。

川普並表示，他已指示副總統范斯、魯比歐和參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine），與以色列和黎巴嫩合作來達成長久的和平。

此外，川普也說，他將邀請奧恩和內唐亞胡到白宮展開自1983年以後首次有意義的對話；川普說，兩邊都希望看到和平，並表示，他相信和平會發生。

美國 華府 魯比歐 以色列 伊朗

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