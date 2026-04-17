因應中東情勢 日本擬釋出5000萬副醫療手套供應需求

中東戰爭影響石油相關產品供應，日本政府啟動應對措施，首相高市早苗16日晚間宣布，將自5月起釋出5000萬副國家儲備的醫療用手套，優先供應面臨短缺的醫療機構，穩定醫療體系運作。

日本富士新聞網（FNN）報導，高市在中東情勢相關閣僚會議中表示，醫療物資「流通受阻情況正逐步改善」，但強調「絕不允許出現任何萬一狀況」，指示提前釋出儲備資源以防供應中斷。

高市指出，這批手套原為因應疫情而儲備，目前可釋出庫存接近5億副，未來將透過「醫療機關等資訊支援系統」受理需求申請，並依各地醫療機構實際需求進行即時調配。

根據厚生勞動省估算，日本全國單月醫療手套需求約為9000萬副，當局目標是在5月內建立配送機制，確保5000萬副手套可順利送達存量告急的醫療機構。此外，後續將視供應與需求變化，必要時不排除進一步追加釋出。