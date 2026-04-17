美國加強封鎖伊朗 範圍擴大至受制裁船隻

美國海軍中央司令部（U.S. Naval Forces Central Command）發布最新公告，在美軍封鎖伊朗港口之下，受美方制裁的船隻目前將會面臨登船檢查和扣押。

美國「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，這項公告寫道：「除了執行封鎖，所有伊朗船隻、受美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）制裁船隻以及涉嫌運載違禁品船隻，交戰方有權登船搜查。」

美國海軍中央司令部還提到：「這些船隻，無論位於何處，都可被登船檢查、搜查和扣押。」

公告指出，違禁品項包含武器、彈藥、作戰飛機與軍用電子設備，石油產品及潤滑油則屬於有條件違禁品。

美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動，引發席捲中東地區的戰火，之後巴基斯坦居間斡旋，各方同意從4月8日起暫時停火。

美軍又從4月13日開始實施封鎖措施，但只針對進出伊朗港口的船隻。