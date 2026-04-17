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傳伊朗擬開放荷莫茲阿曼航道 首度明確退讓

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
一艘船舶12日在荷莫茲海峽阿曼一側水域。 （路透）
一艘船舶12日在荷莫茲海峽阿曼一側水域。 （路透）

美國伊朗醞釀重啟談判之際，路透引述消息人士透露，伊朗可能提議讓船舶經阿曼一側水域安全通行荷莫茲海峽，不會受到伊朗方面攻擊，而這項提議是否成立，將取決於華府是否準備滿足德黑蘭要求。

消息人士並未說明伊朗是否同意清除在荷莫茲海峽布設的潛在水雷，以及提議是否涵蓋與以色列有關船隻也能獲准自由通行。

但對於相關訊息，白宮與伊朗外交部均尚未置評。

路透另引述西方安全消息人士稱，允許船舶不受阻礙經由阿曼水域通行的提案早在醞釀，但目前尚不清楚華府是否已回應。

路透指出，這是德黑蘭首度明確展現退讓，收回近幾周來較對抗的構想，包括向通過該國際水道的船舶收取通行費，以及主張對海峽擁有主權。這在全球航運業看來，都是前所未見且單方面違反海事公約的做法。

路透提到，這項提議也是伊朗朝恢復荷莫茲海峽通行慣例邁出的第一步，部分回到過去數十年採用的雙向分道通航制。

雙向分道通航制是聯合國航運機構在一九六八年經區域國家同意下採用的安排，並據此建立現行船舶航路系統，將通行畫分為經過伊朗與阿曼水域的兩條航道。荷莫茲海峽位於伊朗與阿曼之間，寬度僅卅四公里。

美國 伊朗 荷莫茲 阿曼 水雷

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