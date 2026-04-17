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川普設談判紅線：濃縮鈾移出伊朗

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國總統川普。 （法新社）
美國總統川普。 （法新社）

華爾街日報報導，美國總統川普十三日晚間在白宮設宴款待荷蘭國王伉儷時表示，希望迅速結束與伊朗的戰爭。知情官員透露，川普說，讓伊朗重返談判桌的唯一方法就是加大壓力。

荷蘭政府先前已拒絕協助川普封鎖伊朗港口，並稱此舉「令人擔憂」，呼籲避免情勢升高。

川普已告訴幕僚，他可以接受封鎖長期維持，同時認為伊朗接近達成協議，並表示戰爭將很快結束。不過，一些官員與專家仍估計，伊朗政權可能需要數個月甚至更長時間，才會因封鎖帶來的經濟壓力而在談判中讓步。

一名美國資深軍方官員表示，美國海軍可無限期維持封鎖，但五角大廈內部也擔憂，長期封鎖將使艦隊承受壓力，並削弱美國在其他需要海軍力量的地區，例如太平洋的部署能力。

美國政府官員表示，由副總統范斯主導的首輪對伊談判未能取得成果，目前他已待命，本周可能再次前往巴基斯坦與伊朗談判，但尚未做出決定。然而，川普在談判中至少設下兩條紅線：第一是要求伊朗停止濃縮鈾活動至少廿年，且希望時間更長；第二是將濃縮鈾移出伊朗。

伊朗尚未接受美方要求，並提出五年凍結方案，希望保留濃縮鈾於國內；過去數十年來多次承受美國為遏止其核計畫所施加的經濟壓力。伊朗總統裴澤斯基安表示，德黑蘭僅在「保障伊朗人民權利」情況下才會繼續談判。

伊朗 川普 濃縮鈾 美方 核設施

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