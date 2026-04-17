大陸買伊朗石油 貝森特威脅祭次級制裁

美國十五日宣布，鑑於伊朗在中東戰爭中持續封鎖荷莫茲海峽，美國將加強對伊朗石油工業的制裁，並威脅要對中國等伊朗石油買家祭出次級制裁。

美國財政部長貝森特在白宮記者會說，伊朗九成石油出口到中國，約占中國能源需求的百分之八，並指出荷莫茲海峽遭封鎖，美國相信中國會暫停向伊朗買石油。

貝森特說，財政部寫信給兩家中國銀行，警告若發現他們處理伊朗金流，美方將祭出次級制裁。他說：「我們已告知各國，如果你們正購買伊朗石油，如果伊朗的資金存在你們的銀行，我們現在願意實施次級制裁。」

中國駐美國大使館未立即回應對貝森特言論的置評請求。

川普政府長期以來一直表示，正就伊朗的核計畫及德黑蘭對中東各地武裝分子的支持，對伊朗施加「最大壓力」，不過受制裁的石油仍持續運往中國。

貝森特還說，美國不會續簽允許臨時銷售部分俄羅斯和伊朗原油的豁免許可。

由於荷莫茲海峽原油運輸近乎癱瘓，導致油價飆升，對嚴重依賴該地區石油的亞洲國家造成嚴重衝擊。川普政府先前因而發布臨時豁免，允許部分原本受制裁、但已裝載於船上的俄羅斯和伊朗原油，可供購買。但俄羅斯石油的豁免上周六到期，對伊朗原油的豁免將在十九日失效。川普政府先前已表示，不太可能延長豁免。

貝森特說，他一直在與中東國家的對口官員就伊朗石油危機舉行會談，並預期美國消費者今年夏天將看到汽油價格降至每加侖三美元的區間。目前美國汽油價格每加侖逾四美元，比美伊開戰前上漲四成。

白宮副幕僚長米勒接受福斯新聞訪問時也表示，美國可以「無限期」封鎖伊朗港口。

米勒表示，美國立場相當明確，「美國不會被霸凌，也絕不會、永遠不會受到擁核武的伊朗威脅。」一旦採取軍事行動，可能完全摧毀伊朗能源設施，川普已明確表示不希望這麼做，希望伊朗選擇正確道路達成協議。