第二輪談判還在喬 美防長嗆伊朗：美軍正「重新裝彈」

巴基斯坦外交部發言人安德拉比十六日表示，預計將主辦美國與伊朗的第二輪會談，日期尚未敲定，雙方討論議題包括核問題。美國國防部長赫塞斯則威脅說，美軍正在「重新裝彈」，如果伊朗做出錯誤選擇，美國將攻擊伊朗能源設施。

美國和伊朗為期兩周的停火協議即將在廿一日到期，安德拉比強調，巴基斯坦官員持續在美伊兩國間維持「暢通溝通管道」。

美國和伊朗官員表示，間接談判仍在繼續，但尚未確認是否會舉行新一輪直接會談。

外傳美伊已同意延長停火，爭取時間來達成和平協議，不過，白宮發言人李維特十五日否認美方已「正式」提議延長停火。李維特表示，美國非常投入與伊朗之間的談判，對達成協議的可能性表示樂觀。她說，如果美伊展開第二輪談判，很有可能會維持在巴基斯坦進行。

這張13日拍攝的照片顯示，伊朗葛希姆島一座漁港，因美國和以色列空襲遭到嚴重破壞。（美聯社）

巴基斯坦扮關鍵調解者，上周美伊在巴國舉行首輪談判未達成協議，美國因此宣布封鎖伊朗港口。

美國國防部長赫塞斯十六日在記者會上威脅說，如果伊朗領導人不同意和平協議，美國將攻擊伊朗能源基礎設施。赫塞斯表示，美國對伊朗港口的海上封鎖將「持續到必要之時」，「但如果伊朗做出錯誤選擇，他們將面臨封鎖，基礎設施、電力和能源將遭轟炸」。

美國參謀首長聯席會議主席凱恩表示，美軍太平洋部隊可能會被要求攔截前往伊朗補給的船隻。這項宣示，顯示美軍海上封鎖範圍擴大到中東以外。

伊朗國營媒體報導，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾十六日在德黑蘭與伊朗首席談判代表、國會議長卡利巴夫會面。卡利巴夫也和黎巴嫩國會議長柏瑞通話，向對方表示對伊朗來說，「黎巴嫩停火與伊朗停火同樣重要」，堅持美伊停火必須包含黎巴嫩。

美國總統川普發文表示，以色列和黎巴嫩的「領袖」十六日將首次通話。以色列科學部長加姆里爾表示，總理內唐亞胡將與黎巴嫩總統奧恩通話，但三名黎巴嫩官員對路透說，奧恩近期內不會和內唐亞胡通話。黎巴嫩媒體說，以軍十六日繼續轟炸黎巴嫩南部。