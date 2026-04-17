美國與以色列聯軍先前攻擊伊朗所累積的傷害，加上美國封鎖船舶進出伊朗港口，正加重伊朗經濟壓力。德黑蘭當局已暫停所有石化產品出口，同時石油出口也在美國封鎖下停擺，還有戰後重建的艱鉅挑戰，都讓伊朗有與美國和談的迫切理由。

儘管伊朗領袖把當前的停火，描繪為成功抵禦美以攻擊的勝利，但因戰後重建的艱鉅挑戰，不得不坐上談判桌。美國和以色列過去五周以來，打擊至少17,000個目標，包括工廠、鐵路、公路和港口基礎設施、政府大樓及軍事設施。

這些攻擊不僅摧毀基礎設施，還打擊生產鋼鐵等重建原料的工廠，以及能賺取外匯支應重建費用的石化設施。伊朗半官方通訊社16日引述該國一位石化業主管說法指出，伊朗已禁止並暫停所有石化產品出口，直到另行通知。

伊朗官媒稱重建成本高達2,700億美元，但分析師表示，基於戰爭破壞對經濟的衝擊還在發酵，現在要準確估算重建成本，仍為時尚早。

國智庫皇家聯合軍事研究所資深研究員歐契立克指出，「伊朗內部正私下討論，若華府不鬆綁制裁以開啟經濟復甦契機，不久後可能陷入經濟災難」。