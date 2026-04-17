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美伊停火協議擬再延兩周 下周可能在巴基斯坦進行第二輪會談

經濟日報／ 編譯劉忠勇葉亭均／綜合外電
美國與伊朗下周可能在巴基斯坦進行第二輪會談，以色列和黎巴嫩16日也將磋商停火。 路透
美國與伊朗下周可能在巴基斯坦進行第二輪會談，以色列和黎巴嫩16日也將磋商停火。 路透

美國伊朗下周可能在巴基斯坦進行第二輪會談，以色列和黎巴嫩16日也將磋商停火。在討論下一輪談判前，美伊雙方也繼續釋出樂觀訊息，包括考慮再延長停火協議兩周，爭取更多協商時間以化解歧見等。

由於中東和平展望增強，加上人工智慧（AI）交易熱潮回歸，全球股市16日盤中走高，MSCI AC世界指數創新高，亞股完全收復伊朗戰爭2月底開打以來的失土，MSCI新興亞洲指數漲到2月27日來最高，台、日股市同寫新紀錄，日經225指數大漲2.4%至59,518.34點的新高收盤價，南韓Kospi指數也漲逾2%，為2月27日以來最高。

白宮新聞祕書李維特15日表示，白宮並未「正式請求延長停火」期限，但她也說「我們依然密集互動」，「我們對達成協議的前景感到樂觀」，巴基斯坦居中斡旋的對話「很有成效且還在進行中」，雖然還沒確認實體會談，但很可能再度於巴基斯坦伊斯蘭馬巴德舉行。

路透則報導，伊朗可能在談判中，提議允許船舶從阿曼一側水域安全通行荷莫茲海峽，滿足美方恢復荷莫茲海峽通行的期望，但這項提案能否落實，取決於華府是否準備滿足德黑蘭的要求。荷莫茲海峽位於伊朗與阿曼之間，寬度僅34公里，劃分為經過伊朗與阿曼水域的兩條航道，伊朗從開戰以來要求船舶只能走伊朗側的航道，否則將遭攻擊。

彭博資訊引述知情人士指出，美國和伊朗正考慮讓原訂22日到期的現行停火安排，再延長兩周，因為雙方都不想重啟戰鬥。巴基斯坦正加緊斡旋，已派遣官員前往德黑蘭，伊朗官員認為，巴國官員此行提高了第二輪談判，及延長停火期限的希望。

美國媒體MS Now則引述巴國知情人士報導，美伊可能下周在巴基斯坦談判。

同時，以色列總理內唐亞胡和黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）16日將協商停火，若結果正向，將有利美伊緊張降溫。

然而，彭博資訊分析，由於美伊對於荷莫茲海峽、核子計畫、彈道飛彈能力等關鍵議題的分歧意見太大，即便雙方達成協議，也未必代表各方都能確實執行，不一定能帶來長久和平。

以色列 伊朗 美國

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