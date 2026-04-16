美軍封鎖升級！直指伊朗海上命脈 武器彈藥鋼鋁禁運往伊朗

美國國防部長赫塞斯16日與參謀首長聯席會議主席凱恩舉行聯合記者會，凱恩表示，美國將追查任何試圖向伊朗提供支援的船隻，包括運載伊朗石油的「影子船隊」，並補充說，相關執法行動將在伊朗領海，以及國際水域內外進行。

卡達半島電視台報導，根據美國海軍通告，美國已擴大對伊朗的海上封鎖範圍，將被視為「違禁品」的貨物納入其中，並表示任何被懷疑試圖前往伊朗領土的船隻，都將「受到交戰國的登臨與搜索權」約束。

美國海軍從13日開始封鎖伊朗港口，如今更新通告表示：「這些船隻無論位於何處，都可能被登臨、登船檢查、搜查並扣押。」

美軍列出的禁止運往伊朗違禁品項，包括武器、彈藥、核材料、原油與精煉石油產品，以及鋼鐵與鋁。