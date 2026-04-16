最後通牒？美國稱伊朗若不達成協議 準備隨時重啟作戰行動

美國高層軍事官員今天在五角大廈簡報會中表示，若伊朗不同意簽署和平協議，駐中東美軍已做好準備，隨時可重啟作戰行動。

路透社報導，為施壓德黑蘭簽署協議，美軍正對所有進出伊朗港口的船隻實施封鎖。

美國戰爭部長赫塞斯（Pete Hegseth）表示：「伊朗可以選擇走向繁榮的未來、通往美好的橋樑，我們期盼你們能為伊朗人民著想。但若伊朗做出錯誤選擇，他們將面臨封鎖，基礎設施、電力及能源（設施）將遭到轟炸。」

美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）指出，美軍部隊已「準備好隨時恢復大規模作戰行動。」

凱恩在簡報會中表示，美軍艦艇將追緝所有伊朗籍船隻，或任何企圖提供物質援助給伊朗的船舶。

凱恩指出，企圖突破封鎖的船隻將遭到攔截並被告誡，「若你們不配合封鎖，我們將動用武力」。

他補充說，執法行動將在伊朗領海及國際水域實施，並表示迄今已有13艘船選擇掉頭離開，不強行突破封鎖，目前尚未有船隻遭到美軍登船檢查。

另據美聯社報導，赫塞斯聲稱，美國海軍只動用其全部軍力的一小部分來封鎖伊朗。

赫塞斯說道：「我們僅動用世界上最強大海軍的10%，而你們（伊朗）的海軍只剩0%了。」

目前美國海軍在中東地區部署16艘軍艦，其中包括11艘驅逐艦、3艘兩棲攻擊艦、1艘航艦以及1艘近岸作戰艦。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，赫塞斯回應有關中國計劃運送武器給伊朗的相關報導時指出，美國已經獲得保證這個情況不會發生。

他表示，美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平有著相當牢固且直接的關係，他們已針對此事溝通過，「中國向我們保證，這種情況不會發生」。