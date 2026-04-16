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停火協議將屆滿 巴基斯坦：美伊第2輪談判尚未敲定日期
巴基斯坦外交部發言人安德拉比今天表示，美國與伊朗的第2輪會談尚未敲定日期，雙方討論議題包括核問題。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國和伊朗為期兩周的停火協議即將到期，安德拉比（TahirAndrabi）強調，巴基斯坦官員持續在美伊兩國間維持「暢通溝通管道」。
安德拉比今天在伊斯蘭馬巴德告訴記者：「透過支持緊張降溫和停火，以及更廣泛推動美國與伊朗間的穩定局勢…巴基斯坦一直試圖鼓勵對話、促進交換訊息，並為建設性且有意義的談判創造條件與空間。」
巴基斯坦在這場衝突中扮演關鍵調解者，積極推動德黑蘭和華府展開第2輪會談，以延長為期兩周的停火協議，並徹底終結這場造成數以千計人喪命、許多家庭流離失所的衝突。
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