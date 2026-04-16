停火協議將屆滿 巴基斯坦：美伊第2輪談判尚未敲定日期

川普總統在15日播出的訪問中說，伊朗戰爭已「非常接近結束」，德黑蘭當局渴望達成和平協議。川普在一段預錄採訪中告訴福斯（Fox）商業頻道主播巴爾蒂羅莫：「我們在軍事上徹底擊敗了他們。我認為戰爭即將結束，它非常接近結束……，如果我現在撤軍，他們需要20年才能重建那個國家，而我們還沒有完成任務。」他並表示：「我們拭目以待，我認為他們非常渴望達成協議。」

2026-04-16 14:26