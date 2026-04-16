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戰火燒向市場！美伊戰爭衝擊全球經濟 油價飆升、企業觀望潮擴大

中央社／ 台北16日綜合外電報導
美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊。(美聯社)
美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊。(美聯社)

美國已示警兩家中國銀行，稱如果它們與伊朗有業務往來，將面臨美國次級制裁。聯邦準備理事會指出，美國企業與家庭仍在適應川普關稅政策和能源受擾影響，許多企業採觀望態度。

●美國對2中國銀行發出警告 若與伊朗往來將實施次級制裁

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，已向兩家中國銀行發出警告信函，如果它們與伊朗有業務往來，將受到美國的次級制裁。

貝森特今天在白宮舉行的記者會上指出：「兩家中國銀行已收到美國財政部的信函。我不會透露是哪兩家銀行，但我們告訴他們，如果我們能證明有伊朗資金流經你們的帳戶，我們將準備實施次級制裁。」

●油價飆升 美分析師：電動車搜尋熱度增、銷量待觀察

美伊戰爭2月底爆發，衝擊全球能源市場，導致油價上漲。根據美國汽車協會（AAA），15日全美汽油平均價格為每加侖（約合3.785公升）4.108美元（約新台幣130元），加州高於全國水準，為5.878美元，逼近6美元。數據顯示，今年3月，針對電動車和省油車新車的搜尋，較去年第1季末增加約16%。

針對油價飆升對美國電動車市場的影響，美國汽車市場研究機構考克斯汽車（Cox Automotive）產業洞察總監史崔提（Stephanie Valdez Streaty）表示，「我認為大眾考慮（電動車）了，但我們不會立刻看到行為上的改變。油價可能要長時間位居高檔，消費者的購買行為才會開始出現變化」。

伊朗戰爭推高油價 挪威3月原油出口值創新高

隨著伊朗戰爭爆發、關鍵航道荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）被封鎖致國際油價飆漲，挪威統計局今天表示，挪威3月原油出口額創新高。

統計局表示，挪威3月原油出口額達574億挪威克朗（約新台幣1922億元），較去年同期勁增67.9%；3月份原油每桶平均價格1014克朗，寫下2023年9月以來單月新高。

中東戰事推升油價 IMF看好巴西短期受惠

國際貨幣基金（IMF）最新「世界經濟展望」報告指出，中東戰事持續推升能源價格，全球經濟成長預測因此下修，巴西卻逆勢調高。IMF認為，巴西身為能源與大宗商品出口國，短期內可望受惠於油價走高。

IMF將巴西2026年國內生產毛額（GDP）成長率預估上修至1.9%，較先前預測高出0.3個百分點。報告說明，巴西出口石油及石油衍生產品多於進口，當國際能源價格攀升，出口收益增加，有助改善「交易條件」，進而推動經濟。

●聯準會褐皮書：戰爭與關稅夾擊 美企多採取觀望態度

美國聯準會（Fed）在最新出爐的「褐皮書」（Beige Book）報告中指出，「中東衝突被視為重大不確定性來源，使得企業在招聘、定價及資本投資決策上更加複雜，許多公司採取觀望態度。在未來情勢不確定下，企業對前景看法不一」。

儘管戰爭關係，波士頓聯邦準備銀行與聖路易聯邦準備銀行轄區的聯絡人仍表達些許樂觀，但其他地區則瀰漫較為悲觀的情緒。堪薩斯市聯邦準備銀行一位聯絡人表示，中低收入家庭「無法靠精打細算來抵消低薪、關稅與通膨帶來的壓力」。報告也指出，整體物價漲幅「大致維持溫和」。

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