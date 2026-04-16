美封鎖伊朗港口 遭制裁超級油輪仍駛入波斯灣

航運數據顯示，儘管美國對進入伊朗港口的船舶實施封鎖，第2艘受美國制裁的超級油輪已通過荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）進入波斯灣。

路透社和法新社報導，在美國與伊朗於巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）舉行的週末和平談判未能達成協議後，美國總統川普於12日宣布這項封鎖措施。

美軍中央司令部（CENTCOM）在X平台上發文稱：「自美國週一展開封鎖以來，現已有10艘船隻被要求折返，沒有任何船隻成功闖關。」

美軍中央司令部稍早公布的折返船隻數量為9艘，但隨後補充了第10艘，稱這艘船被一艘美國飛彈驅逐艦「重新導向」返回伊朗。

儘管如此，伊朗法斯通訊社（Fars News Agency）今天報導，一艘受美國制裁的伊朗超級油輪不顧封鎖，已穿越海峽駛向伊朗的何梅尼港（Imam KhomeiniPort）。法斯通訊社未指明這艘油輪的名稱，也未提供航程的進一步細節。

倫敦證券交易所集團（LSEG）和海事數據供應商Kpler數據顯示，一艘名為RHN的空載超大型油輪（VLCC）於今天進入波斯灣。這艘能夠裝載200萬桶石油的油輪將駛向何處，目前尚不清楚。

在這艘油輪進入波斯灣的前一天，另一艘遭美國制裁、名為「艾莉西亞號」（Alicia）的超大型油輪也通過了荷莫茲海峽。Kpler的數據顯示，艾莉西亞號正駛往伊拉克。

根據Kpler數據，這兩艘油輪在過去幾年都有運輸伊朗石油的紀錄。

被迫調頭的船隻還包括遭美國制裁的中國油輪「富星號」（Rich Starry）；富星號在駛離1天後，於今天返回波斯灣。

就在華府鬆綁對部分伊朗能源制裁的執行力度幾週後，美國已警告可能對伊朗石油的買家實施次級制裁，此舉顯然是為了在進一步談判前獲取籌碼。

一名聽取德黑蘭簡報的消息人士透露，作為向美國提出談判建議的一部分，伊朗可能考慮允許船隻在荷莫茲海峽的阿曼一側自由航行而免受攻擊風險，前提是雙方須達成協議以防止衝突再起。