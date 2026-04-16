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美以伊飛彈雨猛炸中東能源設施！重建恐耗1.8兆 這2國最傷

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美以伊飛彈雨猛炸中東能源設施！重建恐耗1.8兆 這2國最傷

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
位於卡達、全球最大的液化天然氣生產樞紐拉斯拉凡工業城3月18日遭伊朗飛彈襲擊受創。歐新社
位於卡達、全球最大的液化天然氣生產樞紐拉斯拉凡工業城3月18日遭伊朗飛彈襲擊受創。歐新社

土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）15日報導，能源顧問公司睿諮得能源（Rystad Energy）估算，中東戰爭造成的能源相關基礎設施修復與重建成本最高上看580億美元（約新台幣1.84兆元），其中伊朗與卡達預料將承受最沉重衝擊。

睿諮得能源指出，受波及的能源設施整體修復支出約落在340億至580億美元之間，其中石油與天然氣設施占最大宗，依損害程度不同，估計需投入300億至500億美元；另包括工業、電力與海水淡化等設施，約增加30億至80億美元。

這次相較3周前初步估算的250億美元大幅上修，反映美伊4月8日宣布14天停火前，持續空襲擴大破壞範圍。

供應鏈研究資深分析師薩特瓦尼（Karan Satwani）在報告中示警，修復工程不會增加產能，反而會排擠既有工程資源，拖慢其他能源開發進度。

區域影響方面，伊朗受損設施數量最多，高損害情境下修復成本恐達190億美元，涵蓋天然氣處理、石化、煉油與出口基礎設施，加上制裁限制西方技術與設備進入，復原時程恐進一步拉長。

卡達方面，受損範圍雖較集中，但修復技術複雜度更高，主要集中於拉斯拉凡工業城（Ras Laffan Industrial City），這是全球最大的液化天然氣生產樞紐。

睿諮得能源指出，卡達後續修復工程恐與卡達能源公司（QatarEnergy）推動中的北方氣田擴建計畫重疊，需共用工程團隊、製造廠與現場施工人力，可能排擠既有開發進度，進一步拖慢全球能源供應擴張節奏。

國際能源總署（IEA）署長比羅爾（Fatih Birol）13日表示，自2月28日衝突爆發以來，中東已有逾80處能源設施受損，其中逾1/3屬於嚴重或非常嚴重等級。他預估，區域能源供應要恢復至戰前水準，可能需要長達2年時間。

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