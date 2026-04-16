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百萬歐人連署反以色列 籲歐盟中止協議

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
歐洲左翼聯盟發起公民倡議行動，要求歐盟中止《歐盟－以色列聯繫協定》。（Photo by ALEXANDRE LALLEMAND on Unsplash under C.C License）
歐洲左翼聯盟發起公民倡議行動，要求歐盟中止《歐盟－以色列聯繫協定》。（Photo by ALEXANDRE LALLEMAND on Unsplash under C.C License）

歐盟以色列關係未來恐生變？歐洲左翼聯盟收集超過一百萬名歐洲公民連署，要求歐盟中止《歐盟－以色列聯繫協定》，主因是針對以色列在加薩地區涉及的軍事行動與人權爭議。如今，該請願已達法定最低門檻，迫使歐盟執委會與議會必須正式評估並對此訴求作出回應。

公民倡議中止協定

歐洲新聞網》報導，歐洲左翼聯盟發起「為了巴勒斯坦正義」公民倡議行動，要求歐盟中止《歐盟－以色列聯繫協定》，並已成功收集超過一百萬份連署。這項公民倡議是基於以色列在加薩地區涉及違反國際法及人道主義危機的嚴重指控，並希望透過歐盟體制強制進行政策辯論。

《歐盟－以色列聯繫協定》於2000年正式生效，是雙方進行政治對話與經濟合作的法律基礎，而在此協定架構下，歐盟成為以色列最大的貿易夥伴。其中，該協定包含一項關鍵的人權條款，明定雙方的關係必須建立在尊重人權與民主原則的基礎之上。

據報導，歐洲民眾對以色列展現出強烈的不滿，主要來自於加薩地區前所未有的平民傷亡，以及該國違反多項國際法義務和預防種族滅絕的命令。此外，歐洲公民訴求與歐盟領導層政策之間也存在鴻溝，使得歐盟難以形成一致的制裁行動。

歐盟內部政策分歧

中東觀測》指出，目前該倡議已在10個成員國達到法定門檻，這意味著歐盟委員會必須正式審理此項訴求。儘管歐盟是以色列最主要的貿易夥伴，但越來越多民眾呼籲領導層應停止對其非法行為的默認，否則維持貿易協定已違背了歐盟民主人權的承諾。

對此，歐洲委員會與歐洲議會必須針對這項倡議做出正式回應，並評估是否中斷雙方的經濟與政治合作。然而，由於歐盟內部成員國如德國與匈牙利持反對立場，且各國在對以政策上存在顯著分歧，這項提案要轉化為實際制裁仍面臨極大挑戰。

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