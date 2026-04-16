中東戰爭第47天》伊朗揚言擊沉美艦 最新發展一次看

美國與以色列聯手攻打伊朗第47天，美國正在討論美伊第2輪和平會談，但伊朗高級軍事顧問放話，如果發動地面入侵，將俘虜美國官兵為人質，並擊沉封鎖荷莫茲海峽的美國軍艦。

以下是法新社等外媒彙整的中東戰爭最新情勢。

●美以動向

白宮表示，美國正在討論與伊朗舉行第2輪和平會談，並對達成協議抱持樂觀態度。新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）向媒體表示，進一步會談「很有可能」會在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行。

美國官員對伊朗祭出新一輪制裁，對象是20多名參與石油運輸的人員，以及在石油運輸大亨夏卡尼（Mohammad Hossein Shamkhani）旗下網絡運作的公司與船舶。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在聲明中表示：「財政部正在積極推動『經濟怒潮』（EconomicFury）行動，將目標鎖定像夏卡尼家族這樣的政權菁英，他們企圖以犧牲伊朗人民的利益來牟利。」

夏卡尼是安全官員阿里．夏卡尼（Ali Shamkhani）的兒子，而阿里．夏卡尼是前伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的顧問，兩人皆於2月28日美以聯合攻擊、中東戰爭爆發首日遭擊斃。

美軍中央司令部（CENTCOM）表示，在對伊朗實施海上封鎖的最初48小時內，已阻止10艘船隻駛出伊朗港口。

但船舶追蹤數據指出，至少有3艘從伊朗港口出發的船隻穿越荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），但有些航經這條路線的船隻隨後又折返。荷莫茲海峽是石油、天然氣與其他波斯灣出口產品的重要航道。

以色列方面，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，以色列與美國在遏止伊朗的目標上完全一致。

他在電視演說中表示：「我們希望看到伊朗移除濃縮物質，我們希望看到伊朗消除境內的濃縮能力，當然，我們想要看到（荷莫茲）海峽重新開放。」

尼坦雅胡表示，在與黎巴嫩舉行數十年來的首次直接會談時，以色列的首要任務是確保「瓦解」真主黨（Hezbollah）。

他說：「有兩個核心目標：第一是瓦解真主黨，第二是透過實力…達成可持續的和平。」

以色列軍方總參謀長表示，隨著以軍在黎巴嫩南部發動大規模進攻，他已下令將黎巴嫩利塔尼河（LitaniRiver）以南地區劃設為真主黨「殲滅區」。

●伊朗動向

伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（MojtabaKhamenei）的高級軍事顧問、強硬派人物雷札伊（Mohsen Rezaei）今天警告，伊朗將挾持地面入侵的美國官兵作為人質，並擊沉在荷莫茲海峽實施軍事封鎖的美國船艦。

曾任伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）總司令的雷札伊上月獲穆吉塔巴．哈米尼任命為軍事顧問。他接受伊朗國營電視台訪問時表示，美國艦隊中的戰艦「絕對會暴露在我們的飛彈攻擊範圍內，我們可以摧毀它們」。

雷札伊補充說，如果華府對伊朗發動地面入侵，那將會是件「好事」，因為「我們將俘虜數千名人質，然後每換回一人就能獲得10億美元」。

●油價股匯動態

隨著各界高度樂觀預期美伊將延長停火協議，以便對結束戰爭與重啟荷莫茲海峽舉行進一步談判，亞洲股市延續本週的漲勢，日本股市創下歷史新高。

這波漲勢追隨華爾街表現，美股同樣創下歷史新高，主因投資人對於企業財報表現強勁感到振奮，顯示在油價飆漲與通膨上升的情況下，美國經濟依然具有韌性。

由於交易員正在等待關鍵的荷莫茲海峽重新開放，國際油價走勢平穩，但仍維持在每桶100美元以下。西德州中級原油（WTI）上漲0.1%，來到每桶91.34美元；布倫特原油（Brent）持平，來到每桶94.96美元。

●其他國家及組織

中國外交部長王毅告訴伊朗外長，北京「支持保持停火與談判勢頭」，這符合伊朗人民根本利益，也是地區國家和國際社會共同期盼。

世界銀行（World Bank）首席經濟學家接受法新社採訪時表示，中東衝突帶來的經濟衝擊波及全球，可能使數百萬人陷入飢餓。

吉爾（Indermit Gill）說：「我們已有約3億人深受嚴重的糧食不安全之苦。」他說，隨著連鎖反應擴大，「這個數字很快將增加大約兩成」。