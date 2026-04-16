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白宮高層放話：美國可無限期持續封鎖伊朗港口
美國白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）接受福斯新聞訪問時表示，美國可以「無限期」持續封鎖伊朗港口。
半島電視台報導，美國與伊朗官員上周在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德舉行會談，但未能達成任何協議。美國總統川普現已對伊朗港口實施海上封鎖，目的是扼住德黑蘭的經濟命脈。
米勒表示，川普是「一位愛好和平的人」（a man of peace），但同時補充，美國立場已相當明確：「美國不會被霸凌，也絕不會、永遠不會受到擁有核武的伊朗威脅。現在不會，未來也不會。」
他說，一旦採取軍事行動，可能在數個世代內摧毀伊朗的能源基礎設施，但川普已明確表示不希望這麼做，而是希望伊朗選擇正確道路、達成協議。
米勒指出：「這項禁運正持續擠壓伊朗政權的經濟命脈，若伊朗選擇錯誤道路，美國有能力無限期維持這種壓力。」
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