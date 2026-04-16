伊戰結束？巴基斯坦續協調第二輪談判 川普：未來2天驚奇

川普總統在15日播出的訪問中說，伊朗戰爭已「非常接近結束」，德黑蘭當局渴望達成和平協議。川普在一段預錄採訪中告訴福斯（Fox）商業頻道主播巴爾蒂羅莫：「我們在軍事上徹底擊敗了他們。我認為戰爭即將結束，它非常接近結束……，如果我現在撤軍，他們需要20年才能重建那個國家，而我們還沒有完成任務。」他並表示：「我們拭目以待，我認為他們非常渴望達成協議。」

路透15日報導，伊朗外交部發言人巴格赫里說，一個巴基斯坦代表團當天抵達伊朗，並轉達美方訊息，重點協調安排兩國新一輪談判。

伊朗官方媒體報導，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）率領代表團於當地時間15日晚間抵達德黑蘭。報導稱，穆尼爾此行帶來美國的新信息，並計畫協調促成美伊之間的第二輪會談；此前，雙方在伊斯蘭馬巴德舉行的首輪會談已於周日結束，但未能就結束戰爭達成協議。

巴基斯坦正展開密集外交努力，內政部長納克維（Mohsin Naqvi）在德黑蘭參與調解工作；同時，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）正展開四天的波斯灣地區行程，首站抵沙烏地阿拉伯。

川普再度為美國對伊朗的軍事行動辯護，並表示：「我們必須阻止他們擁有核武。」他還預測，戰爭結束後，「股市將會繁榮，實際上現在已欣欣向榮」。

此外，白宮官員14日告訴CNBC，華府和德黑蘭正在討論第二輪談判事宜。不過，這位官員表示，截至14日為止尚未正式安排任何會談。川普後來告訴紐約郵報，美伊新一輪會談「未來兩天內」可能會在伊斯蘭馬巴德舉行。紐約郵報指出，川普最初在電話訪問中說，後續談判可能「進展緩慢」，而且很可能在歐洲舉行，但大約30分鐘過後，他又來電提供這項最新訊息。

彭博資訊引述知情人士指出，美國和伊朗還在協商下一輪停火協議，目標是在現行停火安排的22日期限之前舉行。紐約郵報報導，川普表示可能在「未來兩天」於巴基斯坦舉行會談。

接受ABC新聞訪問時川普也表示，並未考慮延長目前的停火安排到22日之後，並預告「我認為各位將看到驚奇的未來兩天」。