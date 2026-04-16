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荷莫茲海峽水雷如雜草難清 美軍新科技掃雷恐仍曠日廢時

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍復仇者級掃雷艦「酋長號」（USS Chief，MCM-14）航行於東海，背景可見日本硫黃岳。路透／Alamy
美國海軍復仇者級掃雷艦「酋長號」（USS Chief，MCM-14）航行於東海，背景可見日本硫黃岳。路透／Alamy

伊朗僅僅威脅可能攻擊商船，就足以讓荷莫茲海峽陷入癱瘓，進而使能源市場動盪。如果有水雷損壞或摧毀商船，油輪通行將進一步放緩，甚至可能完全停止，從而加劇全球能源短缺。在此情況下，美國海軍正肩負一項關鍵新任務：在伊朗水雷進一步衝擊全球經濟之前，找出並加以摧毀。

Politico報導，美國海軍目前已部署十多艘軍艦在該地區，且仍有更多軍艦正在前往，包括自新加坡出發、向中東航行的2艘掃雷艦。主要任務是封鎖伊朗在波斯灣及周邊海域的航運，同時也兼具掃雷角色，透過調度水面艦艇、直升機及水下無人機，執行高風險任務，目標是在難以發現的水雷引爆前摧毀。此外，原本部署於巴林、配備掃雷任務模組的3艘濱海戰鬥艦，也可能很快返回該地區。

荷莫茲海峽的水雷威脅確實存在。儘管美以聯合行動已削弱伊朗原有的數千枚水雷庫存，但仍未被完全摧毀。一名美方知情官員表示，美軍情資認為，其中一部分水雷已經部署於海上。

曾在美國海軍服役的海事戰略專家威爾斯（Steven Wills）表示，掃雷「就像在自家庭院裡拔除蒲公英，好讓人可以走過院子而不會踩到它們」，同時也像是在修剪草坪。某一天清理過的區域，很容易被伊朗的小型船隻重新布雷，使這項任務變得耗時且幾乎沒有止境。

到目前為止，美國海軍尚未發現任何伊朗水雷。但由於商業營運商仍心存疑慮，航道交通幾乎降至零，也使美軍展示安全通行路線更為關鍵。曾在美國海軍服役的哈德遜研究所資深研究員克拉克（Bryan Clark）指出，近期兵棋推演顯示，若運用美軍艦部署的新技術，海上航道可能在數周內清理完成；若實際上並未布雷，而只是建立安全通道引導航船通行，可能只需要幾天時間。

伊朗有能力布設多種類型水雷，包括沉於海底、在船隻通過時釋放爆炸裝置的類型；有些以鏈條固定在海床上，雷體漂浮於水面下方，另一些則會隨海流移動。美軍無人機技術可透過聲納辨識海床或近水面目標，在搜尋方面具備關鍵優勢。

威爾斯指出，中央司令部長期執行相關任務，可能已掌握相當完整的海床測繪資料，因此可派出無人系統進行檢視，並判斷「這裡看起來不一樣，顯然有異狀」。

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