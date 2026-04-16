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美伊考慮延長停火 美增援兵力月底前趕抵中東

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國伊朗考慮將停火再延長2週，以爭取更多時間談判結束戰爭的協議；與此同時，美軍的布希號航艦打擊群與拳師號兩棲待命支隊仍在增援中東路上，月底前趕抵。

美國總統川普7日晚間宣布與伊朗達成2週停火，美伊間的戰鬥自4月8日起暫停。雙方第一輪和平談判11日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行，但經歷約21小時馬拉松談判後未能達成協議。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）今天告訴媒體，美方尚未「正式提出延長停火」，但「我們仍非常積極參與相關談判」。

Axios新聞網引述2名不願具名的美國官員透露，美國與伊朗談判人員在14日的對話裡取得進展，距達成結束戰爭的架構協議又近一步。巴基斯坦、埃及與土耳其等國持續居間奔走斡旋，盼趕在停火於4月22日期限屆滿前促成美伊達成協議。

一名美方官員表示，包括副總統范斯（JDVance）、特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）在內的美國談判團隊，14日持續與伊朗及調停人通話，交流協議草案文字。

這名美方官員說：「他們一直在通電話，透過秘密管道與各相關國家聯繫，距離達成協議愈來愈近。」

美方官員與熟悉調停過程的消息人士透露，若要達成架構協議就必須延長停火，以便談判完整協議的細節。

華盛頓郵報則指出，五角大廈向中東增派的部隊將在4月底前陸續抵達，如果美伊間脆弱的停火破裂，美軍有可能重新展開更多空襲甚至地面行動。

美方現、前任官員們表示，派赴波斯灣的增援部隊包括布希號（USS George H.W. Bush）航艦打擊群約6000名官兵；另外，由兩棲攻擊艦「拳師號」（USSBoxer）搭載第11陸戰隊遠征支隊組成的兩棲待命支隊約4200名官兵預計月底抵達。

美軍當前正在執行對荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的海上封鎖。預計兩支援兵抵達會合後，美軍對付伊朗的兵力將超過5萬。

2名知情官員表示，布希號航艦14日已接近南非的好望角，別於以往改採繞過非洲大陸南端航線前往中東；而由3艘艦艇組成的拳師號兩棲待命支隊，上週已自夏威夷出發，目前距離中東還有約2週航程。

拳師號兩棲待命支隊含第11陸戰隊遠征支隊一個800多人的步兵營，以及直升機與登陸艇。之前第31陸戰隊遠征支隊已於3月底自沖繩抵達中東。

官員表示，美方討論過多種情境，包括發動複雜的特種作戰奪取伊朗濃縮鈾、派陸戰隊登陸伊朗沿海地區和島嶼以保護海峽，以及奪取位於波斯灣的伊朗石油出口樞紐哈格島（Kharg Island）。

曾於川普第一任時任職五角大廈的退役陸戰隊兼中情局官員穆瑞伊（Mick Mulroy）表示，對美軍而言，執行長期封鎖將是「極其艱鉅的任務」，但風險都不及任何地面行動。

以色列 伊朗 美國

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