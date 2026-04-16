民主黨推案限制川普動武 參院共和黨成功阻擋

美國聯邦參議院共和黨籍議員今天經由投票表決，成功阻擋民主黨所提議案，內容要求總統須經國會授權，才能繼續對伊朗動武。

參議院以52票對47票的投票結果，否決推進民主黨這項議案，顯示美伊戰爭開打逾6週後，共和黨人仍支持川普對伊朗戰爭的政策。

美國福斯新聞網（Fox News）今天播出川普昨天受訪的內容，川普表示，戰爭已接近尾聲。

調解人巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）今天抵達伊朗首都德黑蘭（Tehran），再做努力試圖避免戰事再度爆發。

自美伊戰爭爆發以來，民主黨在參議院已第4度推動戰爭權有關議案的表決；而共和黨方面， 除肯塔基州參議員保羅（Rand Paul）之外，黨籍議員都持一致立場，讓民主黨的提案全數未能過關。

自由派傾向的保羅一向主張減少軍事開支、嚴格遵守憲法精神，在此次投票中，保羅是唯一支持民主黨提案的共和黨人。另外，西維吉尼亞州共和黨參議員賈斯提斯（Jim Justice）則未參與投票。

民主黨方面，唯一對自家提案投下反對票的是賓州參議員費特曼（John Fetterman）。

愛達荷州共和黨籍外交委員會主席里契（JimRisch）在投票前發言，指稱支持民主黨的戰爭權提案，就是在聲援伊朗。

雖然美國憲法有規定，宣戰權屬於國會而非總統，但歷屆兩黨總統皆主張，若僅為短期行動或國家遭遇即時威脅時，有關憲法條文不適用。

白宮及國會幾乎所有共和黨人都認為，川普作為三軍統帥，有權為保護美國而下令有限度動武，其決策合法且合乎職權。

民調顯示，戰爭在美國整體民意中並不受歡迎，但在不同黨派中，支持度明顯分歧。

根據路透社/益普索3月31日發布的民調顯示，有60%美國人反對美軍對伊朗發動攻擊。但在共和黨陣營中，有74%表示支持；民主黨陣營僅7%贊成對伊朗戰爭。