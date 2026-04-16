美嗆聲祭「經濟怒火」！宣布制裁伊朗石油黑網 鎖定德黑蘭大亨

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聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國財政部長貝森特15日於華府記者會。美聯社
美國財政部長貝森特15日於華府記者會。美聯社

美國伊朗醞釀新一輪談判之際，衛報報導，美國財政部15日宣布對伊朗石油運輸體系實施新制裁，針對德黑蘭石油航運大亨沙姆哈尼（Mohammad Hossein Shamkhani）網絡的逾24名個人、企業與船舶實施制裁。

美國財長貝森特聲明表示：「財政部正以『經濟怒火』（Economic Fury）積極出手，鎖定像沙姆哈尼家族這樣試圖以伊朗人民為代價牟利的政治權貴。」

沙姆哈尼是前伊朗最高領袖哈米尼的顧問夏卡尼（Ali Shamkhani）之子。夏卡尼也在哈米尼遇襲身亡的行動中喪生。

法新社另引述美國國務院聲明：「在伊朗企圖把荷莫茲海峽當成人質之際，美國正採取行動，果斷限制伊朗創造收入的能力。」

美方稱，沙姆哈尼網絡在伊朗與阿拉伯聯合大公國運作，透過一批表面上合法的顧問公司與航運公司規避制裁，這些公司負責營運該網絡旗下船隊。

阿拉伯 美國 財政部 以色列 伊朗

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