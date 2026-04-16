美伊和談可望重啟 白宮看好協議前景

美國官員今天表示，美方正與伊朗討論，在巴基斯坦進行第二輪和平會談的可能，並對達成協議樂觀以對。但伊朗揚言，除非華府解除對伊朗港口的封鎖，否則他們會關閉紅海貿易。

綜合路透社與法新社報導，美國和伊朗官員12日於伊斯蘭馬巴德（Islamabad）談判無果後，雙方正在考慮本週末重返巴基斯坦舉行第二輪會談。

作為調解人的巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（AsimMunir）今天抵達伊朗首都德黑蘭（Tehran），帶去美方的最新訊息。

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）告訴記者，進一步的會談「很可能」仍在巴基斯坦首都舉行。

李維特說：「我們正在討論...也對協議前景感到樂觀。」

巴基斯坦軍方證實，穆尼爾已抵達德黑蘭。

一名伊朗高層消息人士告訴路透社說，穆尼爾曾斡旋了上一輪會談，此次他將尋求「縮小」雙方之間的分歧。

伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）在X平台上發文歡迎穆尼爾到來，並表示伊朗致力於「促進區域和平與穩定」。

率領首輪談判的美國副總統范斯（JD Vance）表示，美方正向伊朗提出「大協議」，以終止為期6週的伊朗戰爭，同時處理德黑蘭長久以來的核計畫爭議。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，以色列與美國的目標「完全一致」，包括將濃縮鈾移出伊朗、去除伊朗的濃縮鈾能力，並重新開啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航運。

荷莫茲海峽是全球約1/5原油運輸的重要航道，自美以聯合軍事行動開始後，已遭伊朗部隊關閉，如今也是美國封鎖行動的焦點。