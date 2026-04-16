伊朗首度明確退讓！傳擬開放荷莫茲海峽阿曼航道 但有1前提

美國與伊朗醞釀重啟談判之際，路透引述消息人士透露，伊朗可能提議讓船舶經阿曼一側水域安全通行荷莫茲海峽，不會受到伊朗方面攻擊，而這項提議是否成立將取決於華府是否準備滿足德黑蘭要求。

消息人士並未說明伊朗是否同意清除在荷莫茲海峽布設的潛在水雷，以及提議是否涵蓋與以色列有關船隻也能獲准自由通行。

白宮與伊朗外交部均尚未置評。

路透另引述西方安全消息人士稱，允許船舶不受阻礙經由阿曼水域通行的提案早在醞釀中，但目前尚不清楚華府是否已作出回應。

路透指出，這是德黑蘭首度明確展現退讓，收回近幾周來較對抗的構想。較對抗的構想，包括向通過該國際水道的船舶收取通行費，以及主張對海峽擁有主權，這在全球航運業看來，都是前所未見且單方面違反海事公約的做法。

路透提到，這項提議也是伊朗朝恢復荷莫茲海峽通行慣例邁出的第一步，部分回到過去數十年採用的雙向分道通航制。

雙向分道通航制是聯合國航運機構在1968年經區域國家同意下採用的安排，並據此建立現行船舶航路系統，將通行畫分為經過伊朗與阿曼水域的兩條航道。荷莫茲海峽位於伊朗與阿曼之間，寬度僅34公里。