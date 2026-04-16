否認已提出延長停火 白宮對達成協議表示樂觀

美國和伊朗日前達成為期兩周的停火協議，有報導指出，雙方已經同意再延長兩周，以爭取時間來達成和平協議，不過，美國白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）15日否認美方已做出延長停火的要求。

李維特表示，美國非常投入與伊朗之間的談判，並指出美國總統川普和副總統范斯都已經公開表示，這些美伊對話非常多產，且正在進行中；李維特也說，美國對達成協議的可能性表示樂觀，並稱川普已經在與伊朗的談判中非常清楚地點出美國的紅線。

李維特指出，如果美伊展開第二輪談判，很有可能會維持在巴基斯坦談判。