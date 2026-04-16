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路透：伊朗提議准在荷莫茲海峽局部自由通行

中央社／ 杜拜15日綜合外電報導

一名獲得伊朗簡報的消息人士稱，伊朗可能考慮在與美國的談判提案之中，允許船隻在靠阿曼一側的荷莫茲海峽自由航行、不受遇襲的風險，作為可能的協議以避免再度爆發衝突。

路透社報導，伊朗被美國與以色列攻擊後，形同封鎖荷莫茲海峽的舉動嚴重衝擊全球石油與天然氣供應，影響規模為史上最大。這條能源運輸要道承載全球約20%的石油與液化天然氣運輸量。

自美以2月28日聯手攻擊伊朗以來，已有數百艘油輪等船隻，以及2萬名海事人員被困在波斯灣內。

這名消息人士因為議題敏感而拒絕具名。消息人士表示，伊朗可能願意讓船隻使用阿曼水域一側的狹窄海域，且不會受到德黑蘭當局的任何阻礙。

這名消息人士並未說明上述措施是否適用包含與以色列有關的全部船舶，也未說明伊朗是否同意清除可能已在這片水域布設的水雷。

這名消息人士補充說道，這項提議取決於美方是否願意滿足德黑蘭當局的要求，而這個條件是荷莫茲海峽任何潛在突破性進展的核心。

而白宮並未立即回應置評請求。

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