美中東增兵 不排除地面行動

華盛頓郵報十五日引述美國知情官員報導，五角大廈未來幾天將在中東增兵數千人。此舉正值川普政府一方面試圖以海上封鎖等方式施壓伊朗達成協議，同時考慮若當前停火無法維持，可能進一步空襲伊朗或展開地面行動。

美國現任和前任官員等消息人士說，正派往中東的部隊包括「布希號」航艦和幾艘隨行軍艦，搭載約六千名官兵。另外，兩棲攻擊艦「拳師號」戰備群以及其搭載的第十一陸戰隊遠征支隊，共約四千五百名官兵預料約本月底就位。增派的部隊將加入已參與對伊朗行動的約五萬名官兵。

布希號就位後，美軍在伊朗周邊區域將有三艘航艦，每艘配有數十架戰機。其中「林肯號」自一月以來一直在中東，「福特號」二月抵達東地中海，布希號預料以罕見航線，繞行非洲大陸以南開往中東。

拳師號兩棲戰備群的三艘船艦上周從夏威夷啟航，距中東還有兩周航程，其搭載的第十一陸戰隊遠征支隊包括一個逾八百名官兵的步兵營，以及直升機和海軍登陸艇。此前在三月下旬，第三十一陸戰隊遠征支隊已從日本沖繩馳抵中東。

美伊七日宣布停火兩周，預計廿二日到期。但美伊十一至十二日的談判僵持，川普隨即宣布封鎖船隻進出伊朗港口，以從經濟上施壓德黑蘭同意開放荷莫茲海峽、結束核計畫等條件。

兩位美國官員說，對伊封鎖持續的同時，軍方官員仍正規畫可能在伊朗領土展開的地面行動。川普政府官員已討論過多種方案，包括發動複雜特種作戰任務以奪取伊朗境內核材料、派陸戰隊登陸伊朗沿海和外島以守住荷莫茲海峽，或拿下伊朗在波斯灣的石油出口樞紐哈格島。

退役陸戰隊員、中情局前官員穆洛伊說，對美軍而言，實施長期封鎖將是艱鉅任務，但地面行動的風險將大得多，很難全身而退，很可能有人員傷亡；若美伊能達成協議，好比說能使伊朗核計畫暫停十或廿年，這時勢必要權衡是否仍值得派陸戰隊等官兵到伊朗境內涉險。

美國退役海軍上將、智庫「海事戰略中心」專家法戈說，更多美艦抵達中東將加劇伊朗壓力，並增加美軍在談判失敗時可用的選項。